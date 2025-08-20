زاخارووا:
نقشه اوکراین در کاخ سفید سیلی محکمی به کییف و متحدانش بود
سخنگوی وزارت خارجه روسیه، نقشه اوکراین در کاخ سفید را سیلی محکمی به صورت کییف و متحدانش توصیف کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، نقشه اوکراین را که در نشست اخیر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا و «ولودیمیر زلنسکی»، همتای اوکراینی وی را سیلی محکمی توصیف کرد که میتواند همه را سر عقل آورد.
وی افزود: «نقشه نمایش داده شده به وضوح میزان خسارت زلنسکی و حامیانش را به معنای واقعی کلمه نشان داد».
زاخارووا تاکید کرد: «کسانی که از واقعیت دور بودند، بی وقفه از جنگ صحبت میکردند بدون اینکه بفهمند از چه حرف می زنند».
رسانهها عکسی از نقشهای را که در پسزمینه جلسه پشت درهای بسته نمایش داده شده بود، منتشر کردند که مناطق وسیعی از خاک اوکراین را با رنگ قرمز نشان میداد و نشان دهنده مناطق تحت کنترل روسیه و میزان پیشروی آن در اوکراین بود.