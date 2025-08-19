وزیر خارجه مصر:
حماس با پیشنهاد ویتکاف موافقت کرد
مصر از موافقت حماس با پیشنهاد فرستاده آمریکا خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر امروز -سهشنبه- تاکید کرد که حماس با بیشتر موارد موجود در پیشنهاد «استیو ویتکاف»، فرستاده ایالات متحده موافقت کرده است.
وزارت خارجه مصر در بیانیهای اعلام کرد که عبدالعاطی در تماس تلفنی با «کاسپر ولدکمپ»، همتای هلندی خود، موافقت حماس با بیشتر موارد مندرج در پیشنهاد ویتکاف را اعلام کرد.
وی افزود که تلاشهای مصر برای دستیابی به آتشبس که شامل آتشبس در غزه، ورود نامحدود کمکها و آزادی تعدادی از اسرای فلسطینی میشود، ادامه دارد.
حماس روز گذشته -دوشنبه- به میانجیگران از موافقت خود با پیشنهاد اخیر برای آتشبس در نوار غزه و تبادل اسرا با اسرائیل خبر داد، اما جزئیات بیشتری در مورد محتوای این پیشنهاد یا مراحل بعدی آن فاش نکرد.
این در حالی است که کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داد: «موضع اسرائیل تغییر نکرده است».