درخواست حماس درباره اعمال فشار جهانی بر اسرائیل

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سند، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز -س‌شنبه- به مناسبت روز جهانی انسان‌دوستی بار دیگر در بیانیه‌ای درخواست خود را برای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی جهت بازگشایی گذرگاه‌های نوار غزه، توقف جنگ نسل‌کشی و گرسنگی بیش از دو میلیون فلسطینی و اجبار این رژیم به ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه تکرار کرد.

حماس در این بیانیه تاکید کرد که این روز در بحبوحه جنگ نسل‌کشی و گرسنگی اسرائیل علیه بیش از دو میلیون فلسطینی در طول بیش از ۲۲ ماه فرا می‌رسد. در این مدت، بیش از ۶۱ هزار فلسطینی شهید شده‌اند که بیشتر آنها کودک و زن هستند.

این جنبش افزود: «بزرگداشت این روز جهانی توسط جامعه بین‌المللی، کشورها، دولت‌ها و سازمان‌ها را در برابر مسئولیت سیاسی، حقوقی، اخلاقی و انسانی قرار می‌دهد تا اسرائیل را وادار به توقف فوری تجاوز و جنایات نسل‌کشی و گرسنگی و اجازه برای ورود کمک‌های بشردوستانه به سراسر نوار غزه کنند».

حماس تاکید کرد که دیگر برای کشورها، دولت‌ها و سازمان‌ها قابل قبول نیست که خود را به بیانیه‌های محکومیت و تقبیح جنایات اشغالگران که ناقض همه ارزش‌ها، هنجارها و قوانین است، محدود کنند.

در این بیانیه تاکید شده است: «آنچه لازم است، تشدید تلاش‌ها برای توقف تجاوز و نسل‌کشی، پیگرد قانونیسران اسرائیل به ویژه نتانیاهو و سپردن آنها به عدالت بین‌المللی و منزوی کردن رژیمی است که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند».

انتهای پیام/