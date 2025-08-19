خبرگزاری کار ایران
وال استریت ژورنال گزارش داد:

آمریکا از کمک اطلاعاتی به عنوان اهرم فشار بر اوکراین استفاده می‌کند

آمریکا از کمک اطلاعاتی به عنوان اهرم فشار بر اوکراین استفاده می‌کند
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که دولت آمریکا ممکن است از کمک اطلاعاتی به عنوان اهرم فشار بر اوکراین جهت پذیرش توافق صلح با روسیه استفاده کند.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی،  وال استریت ژورنال فاش کرد که  دولت آمریکا ممکن است از کمک اطلاعاتی به عنوان ابزاری برای فشار بر اوکراین جهت پذیرش توافق با روسیه استفاده کند.

این روزنامه اشاره کرد که «واشنگتن» گزینه کنترل جریان اطلاعات حساس  که نیروهای اوکراین بر آن متکی هستند را در اختیار دارد.

این روزنامه توضیح داد که  همکاری های اطلاعاتی میان دو کشور شاهد ،  به رغم از سرگیری تبادل اطلاعاتی پس از تعلیق آن در اواخر ماه مارس، شاهد   زوال قابل توجهی بوده است.

همچنین اشاره شد که پنتاگون در اوایل ماه مارس تمام اشکال حمایت نظامی از اوکراین را به حالت تعلیق درآورده بود، اما پس از دیدار عربستان سعودی، آمریکا و اوکراین در یازدهم همان ماه، بخشی از آن را از سر گرفت.

 

 

