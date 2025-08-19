کیم جونگ اون:
کره شمالی توانمندیهای هستهای را باید به سرعت گسترش دهد
رهبر کره شمالی خواستار تقویت سریع توانمندیهای هستهای کشورش شد.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری رسمی مرکزی کره شمالی امروز -سه شنبه- گزرش داد که «کیم جونگ اون»، رهبر این کشور بر لزوم توسعه سریع زرادخانه هستهای کره شمالی تاکید کرده است.
وی رزمایشهای نظامی ایالات متحده و کره جنوبی از جمله آزمایش واکنشی پیشرفته به تهدیدهای هستهای کره شمالی را که این هفته آغاز کردند، ابراز آشکار اراده آنها برای جنگ توصیف کرد.
کیم جونگ اون گفت: «این رزمایشها بیان آشکار نیت آنهاست مبنی بر اینکه خصمانه ترین و تحریک آمیزترین رویکرد را در قبال کره شمالی حفظ خواهند کرد».
وی با بیان اینکه رزمایشهای اخیر ایالات متحده و کره جنوبی شامل بخش هستهای است، افزود: «فضای امنیتی ایجاب میکند که کره شمالی به سرعت زرادخانه هستهای خود را گسترش دهد».