به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، ‌آمار محبوبیت رئیس‌جمهور آمریکا همچنان در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.

نظرسنجی رویترز/ایپسوس که روز گذشته -دوشنبه- منتشر شد، نشان داد که میزان محبوبیت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در هفته‌های اخیر در پایین‌ترین سطح خود در دوره فعلی ریاست جمهوری‌اش، یعنی ۴۰ درصد، باقی مانده است.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که محبوبیت ترامپ در میان رای‌دهندگان لاتین‌تبار کاهش نیز داشته است.

این نظرسنجی شش روزه در حالی انجام شد که داده‌های اقتصادی نشانه‌هایی از ضعف بازار کار ایالات متحده‌ را نشان می‌داد.

میزان محبوبیت ترامپ نسبت به نظرسنجی رویترز/ایپسوس در اواخر ژوئیه تغییری نکرد، اما نسبت به روزهای اول بازگشت او به کاخ سفید در ژانویه که ۴۷ درصد بود، هفت درصد کاهش یافته است.

انتهای پیام/