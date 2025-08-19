خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک نظر سنجی نشان داد:

پایین بودن میزان محوبیت ترامپ در میان رایِ‌دهندگان آمریکایی

پایین بودن میزان محوبیت ترامپ در میان رایِ‌دهندگان آمریکایی
کد خبر : 1675398
لینک کوتاه کپی شد.

آمار محبوبیت رئیس‌جمهور آمریکا همچنان در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، ‌آمار محبوبیت رئیس‌جمهور آمریکا همچنان در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. 

نظرسنجی رویترز/ایپسوس که روز گذشته -دوشنبه- منتشر شد، نشان داد که میزان محبوبیت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در هفته‌های اخیر در پایین‌ترین سطح خود در دوره فعلی ریاست جمهوری‌اش، یعنی ۴۰ درصد، باقی مانده است.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که محبوبیت ترامپ در میان رای‌دهندگان لاتین‌تبار کاهش نیز داشته است. 

این نظرسنجی شش روزه در حالی انجام شد که داده‌های اقتصادی نشانه‌هایی از ضعف بازار کار ایالات متحده‌ را نشان می‌داد. 

میزان محبوبیت ترامپ نسبت به نظرسنجی رویترز/ایپسوس در اواخر ژوئیه تغییری نکرد، اما نسبت به روزهای اول بازگشت او به کاخ سفید در ژانویه که ۴۷ درصد بود، هفت درصد کاهش یافته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور