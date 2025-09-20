ترامپ:
گفتوگوی تلفنی بسیار مفیدی با رئیسجمهوری چین داشتم
رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که گفتوگوی تلفنی «بسیار مفیدی» با همتای چینی خود داشته است.
به گزارش ایلنا نقل از راشا تودی، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که گفتوگوی تلفنی «بسیار مفیدی» با «شی جینپینگ» همتای چینی خود داشته است.
وی در پستی در شبکه «تروث سوشال» تأکید کرد که در این گفتوگو درباره موضوعات مهمی از جمله تجارت، تهدید ناشی از فنتانیل، ضرورت پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین و همچنین توافق بر سر پرونده «تیکتاک» پیشرفت حاصل شده است.
ترامپ افزود که دو طرف برای برگزاری دیدار حضوری در حاشیه نشست سران مجمع همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه در کرهجنوبی به توافق رسیدهاند و همچنین تصمیم گرفتهاند که در سال آینده، در زمان مناسب، سفرهای متقابل میان آمریکا و چین انجام شود.
وی ضمن ابراز خرسندی از این گفتوگو تأکید کرد: «مکالمه عالی بود و بار دیگر تلفنی صحبت خواهیم کرد».