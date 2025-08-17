خبرگزاری کار ایران
رسانه‌های عبری گزارش دادند:

تلاش مصر و قطر برای ارائه پیشنهاد جدیدی برای آتش‌بس موقت در غزه

به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، مصر و قطر در حال آماده شدن برای ارائه پیشنهاد جدیدی برای آتش‌بس موقت در غزه هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از العربی الجدید، به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، مصر و قطر در حال آماده شدن برای ارائه پیشنهاد جدیدی برای آتش‌بس موقت در غزه هستند. 

هاآرتص گزارش داد که منابع دیپلماتیک اسرائیل مدعی شده‌اند که حماس در روزهای اخیر تمایل خود را برای دادن امتیاز ابراز کرده است و این امر باعث شده است که دو طرف روی پیشنهادی برای آتش‌بس دو ماهه در امتداد چارچوبی که «استیو ویتکاف»، فرستاده ایالات متحده به خاورمیانه در ماه مه ارائه کرد، کار کنند.

یک مقام ارشد نزدیک به دولت اسرائیل به این روزنامه گفت که بعید است حماس با چنین شرایطی موافقت کند.

 

انتهای پیام/
قیمت دیزل ژنراتور