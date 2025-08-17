خبرگزاری کار ایران
الجزیره گزارش داد:

نیروهای آمریکایی از بغداد و عین‌الاسد خارج می‌شوند

یک منبع دولتی عراق امروز -یکشنبه- فاش کرد که نیروهای آمریکایی خروج از بغداد را در سپتامبر آینده آغاز می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از السومریه، یک منبع دولتی عراق امروز -یکشنبه- فاش کرد که نیروهای آمریکایی خروج از بغداد را در سپتامبر آینده آغاز می‌کنند.

این منبع گفت که در این راستا نیروهای آمریکایی از پایگاه عین الاسد خارج خواهند شد. 

این منبع دولتی در اظهاراتی به الجزیره گفت: «ائتلاف بین‌المللی از عین الاسد و فرودگاه بغداد خارج خواهد شد و رهبری عملیات مشترک به سمت اربیل را بر عهده خواهد داشت.»

وی خاطرنشان کرد که «خروج نیروهای ائتلاف در سپتامبر آینده و در اجرای توافق بین بغداد و واشنگتن انجام خواهد شد.»

وی خاطرنشان کرد که «مربیان نظامی در کشور باقی خواهند ماند و هیچ ارتباطی با خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی نخواهند داشت.»

 

