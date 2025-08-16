تماس ترامپ با استولتنبرگ درباره جایزه صلح نوبل
رسانهها گزارش دادند که رئیسجمهور آمریکا طی تماس با یک مقام نروژی درباره احتمال نامزدیاش برای جایزه صلح نوبل گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پولیتیکو، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، ماه گذشته میلادی شخصاً در یک تماس تلفنی ناگهانی و غیرمنتظره با «ینس استولتنبرگ»، وزیر دارایی نروژ، تماس گرفت و در مورد تمایل خود برای دریافت جایزه صلح نوبل صحبت کرد.
بنا به گزارش رسانهها، طی این تماس، علاوه بر بحث درباره تعرفههای تجاری و روابط دوجانبه، مبحث احتمال نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل نیز مطرح شد.
استولتنبرگ تأیید کرد که او و رئیس جمهور آمریکا با هم صحبت کردهاند و گفت: «درست است که رئیس جمهور ترامپ چند روز قبل از مکالمهاش با نخستوزیر استوره با من تماس گرفت. چندین نفر از اعضای دفتر رئیس جمهور نیز در این مکالمه شرکت داشتند، از جمله وزیر خزانهداری بسنت و نماینده تجاری گریر.»
در حالی که استولتنبرگ در مورد جزئیات سکوت کرد، گفت که این مکالمه بر تعرفهها و همکاری اقتصادی متمرکز بود و گفت: «ما در مورد تعرفهها، همکاری اقتصادی بحث کردیم و این به عنوان مقدمهای برای تماس او با نخست وزیر استوره بود. من جزئیات بیشتری در مورد محتوای مکالمه ارائه نمیدهم.»