صدرالحسینی در گفتوگو با ایلنا:
آتشبس احتمالی در غزه پیام متناقض از سوی اسرائیل/ ورود ارتش مصر به غزه دور از ذهن است
کارشناس مسائل منطقه گفت: بحث آتشبس قریبالوقوع یا استقرار نیروهای مصری در غزه، در قالب طرحهای عربی غیرقابل اجرا و بیش از پیش دور از ذهن به نظر میرسد.
سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل منطقه با اشاره به احتمال برقراری آتشبس غزه و استقرار ارتش مصر در این منطقه در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: با توجه به تناقضات قابل توجهی که در حال حاضر در حوزه سیاسی و نظامی اسرائیل مشاهده میشود، و نیز پیامهای متضادی که از سوی مقامهای آمریکایی مخابره میشوند، به نظر میرسد همچنان این میدان مبارزه و مقاومت در غزه است که حرف نهایی را در خصوص هرگونه تحول و رویداد مهم در این سرزمین خواهد زد. دلیل اصلی این وضعیت، مخالفت رژیم صهیونیستی با شروط مشروع حماس مبنی بر عدم تسلیم نیروهای مقاومت، تحمیل آتشبس از سوی این رژیم، و همچنین تحویل سلاح مقاومت به تلآویو است. این عوامل باعث شده تناقضات مطرح شده در رسانهها و اظهارات مقامات مختلف اسرائیل، در واقع بازتابی از شکست این رژیم پس از نزدیک به دو سال جنایات مستمر در غزه باشد.
وی ادامه داد: با مرور مواضع کشورهای مختلف، مقامات ارشد آنها و همچنین افکار عمومی جهان، میتوان شرایط شکننده نتانیاهو و دولت او، و نیز فرماندهان ارشد اسرائیل را بهتر درک کرد. امروز، برای نخستین بار پس از ۷۵ سال از تأسیس اسرائیل، موضوع به رسمیت شناختن دولت فلسطین، تنفر آشکار از رژیم صهیونیستی، مقابله علنی برخی مقامات کشورها، تحریم کالاهای این رژیم، و ابراز انزجار رسمی در مجامع مختلف بینالمللی، به وضوح مشاهده میشود. با نزدیک شدن برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هفتههای آینده، و با توجه به اینکه تاکنون بیش از ۱۲۰ کشور رسماً حمایت خود را از فلسطین اعلام کردهاند، این احتمال وجود دارد که شمار بیشتری از کشورها، موضوع به رسمیت شناختن دولت فلسطین را در این اجلاس مطرح کنند. همین امر موجب شده مقامات ارشد اسرائیل دستپاچه شده و تلاش کنند به هر شکل ممکن، پایان درگیریها در غزه را بهعنوان پیروزی جلوه دهند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: با این حال، واقعیت میدانی نشان میدهد که رژیم صهیونیستی همچنان متحمل تلفات و مجروحان قابل توجه است و نیروهای نظامی آن از ورود کامل به غزه خودداری میکنند؛ هرچند فرماندهان ارشد نظامی آن، حمله و پیشروی را در دستور کار خود دارند. باید توجه داشت که نه ترامپ و دولت آمریکا، و نه نتانیاهو و ارتش او، قادر به پیشبینی شرایط آینده غزه نیستند. طرحهایی نظیر ورود نیروهای نظامی مصر به غزه نیز که از سوی برخی کشورهای عربی مطرح شده، در عمل به بنبست رسیده و طی دو سال گذشته در اشکال مختلف تکرار شده است. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که شرایط پیشرو در غزه همچنان با فشار افکار عمومی جهان بر اسرائیل و کابینه نتانیاهو همراه خواهد بود. در این شرایط، آنچه اسرائیل نتوانسته در میدان نبرد به دست آورد، تلاش دارد با یک سلسله عملیات روانی و رسانهای، همراه با انتشار پیامهای متناقض، جبران کند. بخش زیادی از رسانههای وابسته به نظام غرب نیز در همین چارچوب، تلاش میکنند واقعیتهای امروز غزه را به افکار عمومی جهان منتقل نکنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خانواده اسیران اسرائیلی درخواست اعتصاب سراسری در سرزمینهای اشغالی را برای روز یکشنبه دادهاند و بسیاری از مردم و صاحبان مشاغل استقبال کردهاند. اگر این اعتصاب بهطور گسترده رخ دهد، یک ضربه مهم داخلی به نتانیاهو و جریان راست افراطی خواهد بود و تا اندازهای دروغهای رسانهای او دال بر حل و فصل موضوع غزه همراه با پیروزی را برملا خواهد کرد. با این حال، آنچه دیده میشود، بازتاب واقعیاتی است که طی دو سال گذشته در غزه رخ داده؛ از کشتار بیش از ۶۰ هزار نفر توسط اسرائیل گرفته تا آسیبهای جدی روحی و روانی به ارتش این رژیم. در چنین وضعیتی، بحث آتشبس قریبالوقوع یا استقرار نیروهای مصری در غزه، در قالب طرحهای عربی غیرقابل اجرا و بیش از پیش دور از ذهن به نظر میرسد؛ چراکه هیچ یک از مقامات عربی یا مصری تاکنون چنین اقدامی را تأیید نکردهاند.