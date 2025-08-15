به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، فرماندهان اوکراینی حاضر در خطوط مقدم جنگ، در آستانه دیدار «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا و «ولادیمیر پوتین» همتای روس وی در آلاسکا، نسبت به نتایج این دیدار ابراز بدبینی کرده‌اند.

«سرگی تسهوتسکی» افسر نیروهای مسلح اوکراین که در شرق این کشور خدمت می‌کند، گفت: «انتظار هیچ نتیجه‌ای از این نشست ندارم. آن‌ها صحبت می‌کنند و درباره چیزی به توافق می‌رسند، اما بی‌فایده است. روس‌ها قابل اعتماد نیستند، یک چیز وعده می‌دهند و کار دیگری انجام می‌دهند».

وی همچنین از اینکه آمریکا در آلاسکا با تمام توان از پوتین استقبال می‌کند، ابراز ناراحتی کرده و این اقدام را نشانه آن دانست که ترامپ، رهبر روسیه را «مشروع» می‌بیند نه «جنایتکار جنگی یا قاتل».

این فرمانده اوکراینی افزود: «هیچ فایده‌ای در مذاکره با پوتین نیست. هشت سال درباره دونباس با وی مذاکره کرده‌ایم و به جایی نرسیده‌ایم... اکنون آن‌ها نیروهایشان را به کام مرگ می‌فرستند تا حتی کوچک‌ترین دستاوردی را قبل از مذاکرات به نمایش بگذارند».

«الکساندر ناستنکو» فرمانده یک گردان تهاجمی، نیز اظهار داشت که به باور وی «پوتین آماده هیچ‌گونه مصالحه‌ای نیست».

وی گفت: «پوتین نه به وضعیت اقتصادی کشورش اهمیت می‌دهد و نه به تلفات. وی هر مصالحه‌ای را رد خواهد کرد. تا زمانی که یکی از طرفین واقعاً خود را بازنده احساس نکند، کسی به هیچ توافقی تن نخواهد داد».

