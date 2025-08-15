خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده اوکراینی:

نشست آلاسکا بی‌نتیجه خواهد بود

نشست آلاسکا بی‌نتیجه خواهد بود
کد خبر : 1673982
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندهان اوکراینی حاضر در خطوط مقدم جنگ، در آستانه نشست رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در آلاسکا، نسبت به نتایج این دیدار ابراز بدبینی کرده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، فرماندهان اوکراینی حاضر در خطوط مقدم جنگ، در آستانه دیدار «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا و «ولادیمیر پوتین» همتای روس وی در آلاسکا، نسبت به نتایج این دیدار ابراز بدبینی کرده‌اند.

«سرگی تسهوتسکی» افسر نیروهای مسلح اوکراین که در شرق این کشور خدمت می‌کند، گفت: «انتظار هیچ نتیجه‌ای از این نشست ندارم. آن‌ها صحبت می‌کنند و درباره چیزی به توافق می‌رسند، اما بی‌فایده است. روس‌ها قابل اعتماد نیستند، یک چیز وعده می‌دهند و کار دیگری انجام می‌دهند».

وی همچنین از اینکه آمریکا در آلاسکا با تمام توان از پوتین استقبال می‌کند، ابراز ناراحتی کرده و این اقدام را نشانه آن دانست که ترامپ، رهبر روسیه را «مشروع» می‌بیند نه «جنایتکار جنگی یا قاتل».

این فرمانده اوکراینی افزود: «هیچ فایده‌ای در مذاکره با پوتین نیست. هشت سال درباره دونباس با وی مذاکره کرده‌ایم و به جایی نرسیده‌ایم... اکنون آن‌ها نیروهایشان را به کام مرگ می‌فرستند تا حتی کوچک‌ترین دستاوردی را قبل از مذاکرات به نمایش بگذارند».

«الکساندر ناستنکو» فرمانده یک گردان تهاجمی، نیز اظهار داشت که به باور وی «پوتین آماده هیچ‌گونه مصالحه‌ای نیست».

وی گفت: «پوتین نه به وضعیت اقتصادی کشورش اهمیت می‌دهد و نه به تلفات. وی هر مصالحه‌ای را رد خواهد کرد. تا زمانی که یکی از طرفین واقعاً خود را بازنده احساس نکند، کسی به هیچ توافقی تن نخواهد داد».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور