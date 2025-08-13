چین، ۲ موسسه مالی اروپایی را تحریم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که مقامات چینی در اقدامی تلافی‌جویانه محدودیت هایی را علیه ۲ موسسه مالی اتحادیه اروپا، بر قرار کرد.

وزارت بازگرانی چین خاطرنشان کرد: «تحریم‌ها علیه روسیه که سازمان‌های چینی را تحت تاثیر قرار داده است، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و معیارهای اساسی روابط بین‌الملل است و به حقوق و منافع مشروع کسب‌وکارهای چینی آسیب جدی وارد می‌کند».

تحریم این موسسات اروپایی، مطابق با قانون چین در مورد مقابله با تحریم‌های خارجی با تایید سازوکار هماهنگی مناسب چین انجام شد.سازمان ها و افراد چینی حق مبادله و یا همکاری با موسسات فوق ذکر اروپایی را ندارند.

