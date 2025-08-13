به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، پیش از نشست میان «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و «ولایمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه، ایالات متحده از اوکراین خواست تا رویکردی واقع بینانه برای ارزیابی قابلیت‌های جنگی خود اتخاذ کند.

پولیتیکو به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد: «طرف آمریکایی از از مقامات خواسته تا هنگام ارزیابی آنچه می‌توانند با قابلیت های رزمی کنونی خود انجام دهند واقع بین باشند».

بر اساس اطلاعاتی که به دست رسانه رسیده، دولت آمریکا رویکرد واقع بینانه کی‌یف حمایت می‌کند.

در همین حال، پولیتیکو اشاره کرد که طرف اوکراینی کماکان در حال تلاش است تا ترامپ را متقاعد کند به خطوط قرمز خود در مذاکرات با روسیه پایبند باشد.

