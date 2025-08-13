خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پولیتیکو گزارش داد:

آمریکا خواستار واقع‌بینی کی‌یف درباره توان جنگی خود شد

آمریکا خواستار واقع‌بینی کی‌یف درباره توان جنگی خود شد
کد خبر : 1673325
لینک کوتاه کپی شد.

آمریکا پیش از دیدار میان روسای جمهور آمریکا و روسیه، خواستار واقع‌بینی اوکراین نسبت به توانایی خود در میدان نبرد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، پیش از نشست میان «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و «ولایمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه، ایالات متحده از اوکراین خواست تا رویکردی واقع بینانه برای ارزیابی قابلیت‌های جنگی خود اتخاذ کند.

پولیتیکو به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد: «طرف آمریکایی از از مقامات خواسته تا هنگام ارزیابی آنچه می‌توانند با قابلیت های رزمی کنونی خود انجام دهند واقع بین باشند».

بر اساس اطلاعاتی که به دست رسانه رسیده، دولت آمریکا رویکرد واقع بینانه کی‌یف حمایت می‌کند.

در همین حال، پولیتیکو اشاره کرد که طرف اوکراینی کماکان در حال تلاش است  تا ترامپ را متقاعد کند به خطوط قرمز خود در مذاکرات با روسیه پایبند باشد.

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور