به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، سفارت عراق در واکنش به اظهارات مداخله‌جویانه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد که عراق دنباله رو هیچ کشوری نیست و تصمیمات آن نشأت گرفته از اراده ملی و مستقل این کشور است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، درپی توافق امنیتی اخیر میان ایران و عراق با هدف حفظ ثبات و امنیت مرزهای مشترک دو کشور و اظهارنظرهای سخنگوی وزارت ‌خارجه امریکا در کنفرانسی خبری ‌در این‌باره، سفارت عراق در واشنگتن در واکنش به این اظهارات اعلام کرد: «عراق کشوری کاملاً مستقل است و حق دارد توافق‌نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهم را مطابق با مفاد قانون اساسی و قوانین ملی خود و بر اساس منافع عالیه‌ خویش منعقد کند.»

در بخشی از این بیانیه آمده است که عراق با تعداد زیادی از کشورهای جهان، از جمله کشورهای همسایه، آمریکا و سایر کشورهای دوست، روابط دوستانه و همکاری دارد و مشتاق است این روابط را بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک بنا نهد.

سفارت عراق تاکید کرد: «این کشور وابسته و دنباله رو سیاست هیچ کشوری نیست و تصمیمات آن از اراده ملی و مستقل خود سرچشمه می‌گیرد.»

در بخش پایانی این بیانیه تاکید شده است که در همین راستا، توافق‌نامه امنیتی که اخیراً با طرف ایرانی به امضا رسیده است، در چارچوب همکاری‌های دوجانبه برای حفظ امنیت و کنترل مرزهای مشترک است و به ثبات و امنیت هر دو کشور و در کل به امنیت منطقه کمک می‌کند.

گفتنی است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه در اظهار نظری مداخله‌جویانه گفته بود واشنگتن از اقداماتی که عراق را به دولت مطیع ایران تبدیل می‌کند، حمایت نمی‌کند.

