خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسانه‌ها گزارش دادند:

سفر هیئتی از حماس به قاهره برای بررسی توافق احتمالی آتش‌بس

سفر هیئتی از حماس به قاهره برای بررسی توافق احتمالی آتش‌بس
کد خبر : 1672990
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها از سفر هیئتی از حماس به مصر خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، رسانه‌ها از سفر هیئتی از حماس به مصر خبر داد. 

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که پس از میانجی‌گری ترکیه، هیئتی از حماس با هدف پایان دادن به تنش‌ها با مصر در هفته‌های اخیر وارد قاهره شد.

روزنامه «اسرائیل هیوم» گزارش داد که میانجیگران در حال کار بر روی یک توافق جامع هستند، زیرا حماس قصد دارد با مصری‌ها در مورد قصد اسرائیل برای اشغال شهر غزه گفت‌وگو کند.

این افزود که انتظار می‌رود این توافق ظرف دو هفته به اجرا درآید، اما این اطلاعات توسط منابع دیگر تأیید نشده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور