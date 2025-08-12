به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، رسانه‌ها از سفر هیئتی از حماس به مصر خبر داد.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که پس از میانجی‌گری ترکیه، هیئتی از حماس با هدف پایان دادن به تنش‌ها با مصر در هفته‌های اخیر وارد قاهره شد.

روزنامه «اسرائیل هیوم» گزارش داد که میانجیگران در حال کار بر روی یک توافق جامع هستند، زیرا حماس قصد دارد با مصری‌ها در مورد قصد اسرائیل برای اشغال شهر غزه گفت‌وگو کند.

این افزود که انتظار می‌رود این توافق ظرف دو هفته به اجرا درآید، اما این اطلاعات توسط منابع دیگر تأیید نشده است.

انتهای پیام/