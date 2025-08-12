خبرگزاری کار ایران
رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند:

توافق آتش‌بس قریب‌الوقوع در غزه با ورود ارتش مصر

رسانه‌های فلسطینی از توافق آتش‌بس قریب‌الوقوع شامل توقف حمله به شهر غزه و ورود ارتش مصر خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، رسانه‌های فلسطینی امروز -سه‌شنبه- گزارش دادند که توافق آتش‌بس در غزه قریب‌الوقوع است و این توافق شامل توقف حمله به شهر غزه و ورود نیروهای ارتش مصر به همراه خروج ارتش اسرائیل از غزه می‌شود.

خبرگزاری معا به نقل از یک منبع خصوصی گزارش داد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، توافق جامعی را برای پایان دادن به جنگ در غزه شامل خروج ارتش اسرائیل و ورود ارتش‌های عربی اعلام خواهد کرد.

همزمان، روزنامه یدیعوت احارانوت نیز امروز فاش کرد که ماه‌ها تماس‌های پشت پرده برای انتصاب «سمیر حلیله»، تاجر فلسطینی به عنوان فرماندار نوار غزه در جریان بوده است. 

این روزنامه به نقل از شرکت‌کنندگان در این تلاش‌ها و اسناد ارائه شده به وزارت دادگستری ایالات متحده نوشت که مذاکرات بر تلاش برای ورود فردی به نوار غزه متمرکز است که تحت نظارت اتحادیه عرب فعالیت می‌کند و مورد قبول اسرائیل و ایالات متحده است و در آینده غزه نقش خواهد داشت.  

این روزنامه نوشت که پشت حلیله توسط یک لابی گر اسرائیلی ساکن کانادا به نام «آری بن مناشه» حضور دارد.

در این گزارش به نقل از بن مناشه آمده است که این پرونده در هفته‌های اخیر به دلیل دیدارهای سازماندهی  ‌شده توسط ایالات متحده و تماس‌های حلیله در قاهره شتاب گرفته است.

حلیله یک تاجر فلسطینی است که تا مارس گذشته به عنوان دبیرکل دولت سوم «احمد قریع» و رئیس هیئت مدیره بورس اوراق بهادار فلسطین خدمت می‌کرد.

 

 

