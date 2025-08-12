رهبران اتحادیه اروپا:
اوکراینیها باید آزادی تصمیمگیری در مورد آینده خود را داشته باشند
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ۲۶ تن از سران کشورهای اروپایی در بیانیهای اعلام کردند که اوکراینیها باید آزادی تصمیمگیری در مورد آینده خود را داشته باشند.
رهبران اعضای اتحادیه اروپا طی این بیانیه اعلام کردند که یک راهحل دیپلماتیک باید از منافع اوکراین و اروپا محافظت کند.
این رهبران گفتند: «مذاکرات معنادار فقط در چارچوب آتشبس یا کاهش خصومتها میتواند انجام شود.»
این بیانیه افزود: «ما معتقدیم که یک راهحل دیپلماتیک باید از منافع امنیتی حیاتی اوکراین و اروپا محافظت کند.»
این بیانیه که امروز -سهشنبه- منتشر شد، توسط رهبران همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به جز مجارستان تأیید شد.