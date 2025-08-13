جامعه ملل در جلوگیری از طرح اشغال غزه ناکام ظاهر شد/ همراهی کامل ترامپ با نتانیاهو

علی اصغر زرگر، کارشناس مسائل منطقه با اشاره به تأیید طرح اشغال غزه توسط رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: واقعیتی وجود دارد که نمی‌توان آن را انکار کرد و آن، وضعیت میدانی بسیار تلخ و دردناک غزه است. شهری که بخش عمده آن ویران شده و مردمانش آواره‌اند؛ بی‌خانه و بی‌مکان، در تنگنای شدید معیشتی، با کمبود آب، غذا و امکانات اولیه قرار دارند. این شرایط به روشنی نیازمند یک راه‌حل انسان‌دوستانه است، اما متأسفانه به نظر می‌رسد اسرائیل نه‌تنها در پی چنین راه‌حلی نیست، بلکه می‌خواهد این وضعیت را تا بی‌نهایت ادامه دهد. راهکاری که اسرائیل در پیش گرفته، اشغال کامل غزه است؛ راهکاری وحشیانه و دردناک که پیامد آن چیزی جز گسترش رنج و آوارگی نخواهد بود. وضعیتی که امروز در غزه شکل گرفته، شاید در تاریخ معاصر کم‌سابقه باشد. حتی در مهاجرت‌ها و بی‌خانمانی‌های گسترده تاریخ، مانند کوچ مسلمانان از هند به پاکستان پس از استقلال هند و خروج انگلیس، آوارگان به سرزمینی دیگر رفتند که از آن‌ها استقبال شد و امکان زندگی نسبتا امن یافتند. اما در غزه، مردم در سرزمین خود به چنین شرایطی دچار شده‌اند و از حداقل معیشت محروم هستند‌.

وی ادامه داد: انتظار می‌رفت جامعه جهانی و کشورهای مسلمان بتوانند راه‌حلی برای تأمین حداقل امنیت و معیشت این مردم بیابند، اما سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای منطقه نتوانسته‌اند اسرائیل را تحت فشار قرار دهند تا حداقل شرایط انسانی را برای آنها فراهم کند. اسرائیل اکنون نه‌تنها این حداقل‌ها را تأمین نمی‌کند، بلکه بدترین راه‌حل ممکن، یعنی اشغال کامل غزه را دنبال می‌کند. این اقدام به معنای کشتار بیشتر و بیرون راندن بخش بزرگی از جمعیتی است که دیگر نه سرپناهی دارند و نه امکاناتی برای بقا. این وضعیت به تعبیر بسیاری آواره کردن کامل مردمی که از همه چیز محروم‌ هستند را در پیش دارد. واقعیت این است که بسیاری از کشورهای اروپایی بارها اعلام کرده‌اند تنها کشوری که می‌تواند جلوی این رفتارهای خشونت‌آمیز اسرائیل را بگیرد، آمریکا است. با این حال، ترامپ چند روز پیش آشکارا گفت که اسرائیل آزاد است برای تأمین امنیت خود هر کاری لازم می‌داند انجام دهد.

زرگر تصریح کرد: این سخن نشان می‌دهد که ترامپ نیز در پی همان سیاستی است که پیش‌تر مطرح کرده بود؛ یعنی اسکان دادن مردم غزه در جایی دیگر و ساخت‌وساز در سرزمین فعلی‌شان، که به معنای همراهی کامل با سیاست‌های نتانیاهو است. اروپایی‌ها نیز عملاً توان اقدام مؤثر ندارند. در حالی که آلمان از توقف همکاری‌های تسلیحاتی با اسرائیل سخن می‌گوید و فرانسه تهدید کرده فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت اما این‌ مواضع بیشتر واکنش‌های نمادین هستند که تأثیری واقعی بر سیاست اسرائیل ندارند. کشورهای عربی و منطقه نیز اگر قصد واکنش جدی داشتند، باید تاکنون اقدامی کرده بودند، اما نه آماده‌باش نظامی و نه حتی فشار سیاسی قوی دیده نشده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد تصمیم نهایی بیش از هر چیز به محاسبات داخلی اسرائیل و ارزیابی سود و زیان این طرح برای دولت نتانیاهو و حامیانش در آمریکا بستگی دارد. اسرائیل در طول دهه‌ها نشان داده که به قطعنامه‌های سازمان ملل و تصمیمات شورای امنیت وقعی نمی‌گذارد؛ چه در زمینه توقف شهرک‌سازی، چه تشکیل دولت فلسطین، و چه آتش‌بس. اکثر این تصمیمات یا وتو شده‌اند یا بی‌اثر مانده‌اند. از این رو، فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های جزئی، بعید است تغییر جدی در رفتار سیاسی و اقدامات نظامی اسرائیل ایجاد کنند.

