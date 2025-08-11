خبرگزاری کار ایران
ریابکوف:

روسیه تلاشی برای تنش‌زایی در حوزه کنترل تسلیحات نخواهد کرد

معاون وزیر ‌‌خارجه روسیه گفت که مسکو نگرانی‌های خود را در مورد مسائل امنیتی به ایالات متحده منتقل می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی ریابکوف»، معاون وزیر ‌‌خارجه روسیه، اظهار داشت که امنیت استان کالینینگراد روسیه با تمام ابزارهای لازم تضمین خواهد شد و روسیه سیگنال‌ها و نگرانی‌های خود را در مورد مسائل امنیتی به ایالات متحده منتقل می‌کند.

ریابکوف در مصاحبه‌ای با کانال تلویزیونی روسیه ۱ گفت: «ما تمام تلاش خود را می‌کنیم و تمام سیگنال‌ها را منتقل می‌کنیم. این یک رویه برگشت‌ناپذیر است. منطقه کالینینگراد بخش جدایی‌ناپذیر کشور ماست و در این زمینه قابل بحث نیست. ما امنیت آن را با تمام ابزارهای لازم تضمین خواهیم کرد.»

وی تأکید کرد که روسیه تلاشی برای تشدید تنش‌ها در حوزه کنترل تسلیحات نخواهد کرد.

 

