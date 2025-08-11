خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تایوان:

در زمینه تعرفه‌ها مشغول مذاکره با آمریکا هستیم

در زمینه تعرفه‌ها مشغول مذاکره با آمریکا هستیم
کد خبر : 1672483
لینک کوتاه کپی شد.

معاون نخست‌وزیر تایوان، ‌گفت که کابینه این کشور پس از وضع تعرفه ۲۰ درصدی توسط ‌آمریکا، همچنان در حال مذاکره برای نرخ‌های تعرفه مطلوب‌تر است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «‌چنگ لی-چیون»، معاون نخست‌وزیر تایوان، ‌گفت که کابینه این کشور پس از وضع تعرفه ۲۰ درصدی توسط ‌آمریکا، همچنان در حال مذاکره برای نرخ‌های تعرفه مطلوب‌تر است.

چنگ امروز -‌دوشنبه- در یک نشست خبری گفت: «هدف تایوان این است که نرخ تعرفه بهتر و معقول‌تری از ایالات متحده دریافت کند.»

وی افزود که مذاکرات با ایالات متحده ادامه دارد و آن‌ها آماده‌اند تا در مورد پیشرفت خود به پارلمان تایوان گزارش دهند.

تایوان ششمین کسری تجاری بزرگ با ایالات متحده را دارد که ۹۰ درصد آن مربوط به نیمه‌هادی‌ها است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور