به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «‌چنگ لی-چیون»، معاون نخست‌وزیر تایوان، ‌گفت که کابینه این کشور پس از وضع تعرفه ۲۰ درصدی توسط ‌آمریکا، همچنان در حال مذاکره برای نرخ‌های تعرفه مطلوب‌تر است.

چنگ امروز -‌دوشنبه- در یک نشست خبری گفت: «هدف تایوان این است که نرخ تعرفه بهتر و معقول‌تری از ایالات متحده دریافت کند.»

وی افزود که مذاکرات با ایالات متحده ادامه دارد و آن‌ها آماده‌اند تا در مورد پیشرفت خود به پارلمان تایوان گزارش دهند.

تایوان ششمین کسری تجاری بزرگ با ایالات متحده را دارد که ۹۰ درصد آن مربوط به نیمه‌هادی‌ها است.

