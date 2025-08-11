تایوان:
در زمینه تعرفهها مشغول مذاکره با آمریکا هستیم
معاون نخستوزیر تایوان، گفت که کابینه این کشور پس از وضع تعرفه ۲۰ درصدی توسط آمریکا، همچنان در حال مذاکره برای نرخهای تعرفه مطلوبتر است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «چنگ لی-چیون»، معاون نخستوزیر تایوان، گفت که کابینه این کشور پس از وضع تعرفه ۲۰ درصدی توسط آمریکا، همچنان در حال مذاکره برای نرخهای تعرفه مطلوبتر است.
چنگ امروز -دوشنبه- در یک نشست خبری گفت: «هدف تایوان این است که نرخ تعرفه بهتر و معقولتری از ایالات متحده دریافت کند.»
وی افزود که مذاکرات با ایالات متحده ادامه دارد و آنها آمادهاند تا در مورد پیشرفت خود به پارلمان تایوان گزارش دهند.
تایوان ششمین کسری تجاری بزرگ با ایالات متحده را دارد که ۹۰ درصد آن مربوط به نیمههادیها است.