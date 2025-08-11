حماس: ترور خبرنگاران در غزه، مرزهای فاشیستی بودن را جابجا کرد
جنبش حماس در واکنش به ترور پنج عضو تیم خبری شبکه الجزیره در غزه هشدار داد ترور خبرنگاران، زمینهساز موج جدید کشتار مردم غزه به دور از چشم رسانهها است.
به گزارش ایلنا به نقل از عربی ۲۱، جنبش حماس در واکنش به ترور ۵ عضو تیم خبری شبکه الجزیره در غزه هشدار داد ترور خبرنگاران، زمینهساز موج جدید کشتار مردم غزه به دور از چشم رسانهها است.
جنبش حماس با انتشار بیانیهای اعلام کرد ترور خبرنگاران الجزیره در حمله هوایی به چادر خبرنگاران در حیاط بیمارستان الشفاء شهر غزه، جنایتی وحشیانه است که مرزهای فاشیستی بودن را جابجا کرد.
جنبش حماس در این بیانیه ضمن گرامیداشت یاد خبرنگاران شهید تاکید کرد، این پنج خبرنگار به ۲۳۲ خبرنگاری پیوستند که از آغاز جنگ اخیر علیه غزه به شهادت رسیدهاند.
حماس افزود که این افراد قربانی بزرگترین موج هف قرار گرفتن خبرنگاران در جهان شدند و هدف از ترور آنان، خاموش کردن صدای حقیقت است.
حماس در بیانیه خود هدف قرار دادن مستمر خبرنگاران در غزه را پیام تروریستهای مجرم به همه جهان و نشانه فروپاشی کامل ارزشها و قوانین بینالمللی توصیف کرد و افزود: «سکوت جامعه بینالمللی، اشغالگران را تشویق کرد بدون هیچ عامل بازدارنده یا بازخواستی به قتل خبرنگاران بپردازند.»