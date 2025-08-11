خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حماس: ترور خبرنگاران در غزه، مرزهای فاشیستی بودن را جابجا کرد

حماس: ترور خبرنگاران در غزه، مرزهای فاشیستی بودن را جابجا کرد
کد خبر : 1672459
لینک کوتاه کپی شد.

جنبش حماس در واکنش به ترور پنج عضو تیم خبری شبکه الجزیره در غزه هشدار داد ترور خبرنگاران، زمینه‌ساز موج جدید کشتار مردم غزه به دور از چشم رسانه‌ها است.

به گزارش ایلنا به نقل از عربی ۲۱، جنبش حماس در واکنش به ترور ۵ عضو تیم خبری شبکه الجزیره در غزه هشدار داد ترور خبرنگاران، زمینه‌ساز موج جدید کشتار مردم غزه به دور از چشم رسانه‌ها است.

جنبش حماس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ترور خبرنگاران الجزیره در حمله هوایی به چادر خبرنگاران در حیاط بیمارستان الشفاء شهر غزه، جنایتی وحشیانه است که مرزهای فاشیستی بودن را جابجا کرد.

جنبش حماس در این بیانیه ضمن گرامی‌داشت یاد خبرنگاران شهید تاکید کرد، این پنج خبرنگار به ۲۳۲ خبرنگاری پیوستند که از آغاز جنگ اخیر علیه غزه به شهادت رسیده‌اند.

حماس افزود که این افراد قربانی بزرگ‌ترین موج هف قرار گرفتن خبرنگاران در جهان شدند و هدف از ترور آنان، خاموش کردن صدای حقیقت است.

حماس در بیانیه خود هدف قرار دادن مستمر خبرنگاران در غزه را پیام تروریست‌های مجرم به همه جهان و نشانه فروپاشی کامل ارزش‌ها و قوانین بین‌المللی توصیف کرد و افزود: «سکوت جامعه بین‌المللی، اشغالگران را تشویق کرد بدون هیچ عامل بازدارنده یا بازخواستی به قتل خبرنگاران بپردازند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور