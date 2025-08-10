به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، جنبش حماس امروز -یکشنبه- در بیانیه‌ای، اظهارات «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را «تلاشی ناامیدانه برای تبرئه این رژیم و ارتش آن از جنایات نسل‌کشی و گرسنه‌داشتن مردم» خواند.

حماس با اشاره به این‌که این جنایات جان بیش از ۱۸ هزار کودک را گرفته است، افزود که این سخنان ادامه همان روایت گمراه‌کننده‌ای است که هدفش توجیه جنایات جنگی و وارونه جلوه‌دادن واقعیت‌هاست.

حماس همچنین ادعاهای نتانیاهو درباره ورود دو میلیون تُن کمک به غزه را رد کرد و گفت این ارقام مسئولیت وی را در قبال «جنایت گرسنگی» رفع نمی‌کند.

این جنبش تأکید کرده است که آنچه وارد غزه شده است، کمتر از ۱۰ درصد نیازهای انسانی این منطقه را پوشش می‌دهد.

حماس در ادامه افزود که استفاده نتانیاهو از واژه «آزادسازی» تلاشی برای قلب حقیقت «اشغالگری» بر اساس قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی است و ادعای وی مبنی بر «عدم تمایل به اشغال غزه» چیزی جز فریبی به منظور پنهان‌کردن برنامه‌هایش برای کوچ اجباری، نابودی زیرساخت‌های حیاتی و انتصاب حکومتی دست‌نشانده نیست.

این جنبش تأکید کرد که نتانیاهو پرونده اسرا را بهانه ادامه تجاوز و فریب افکار عمومی قرار داده، در حالی که ارتش وی باعث کشته‌شدن ده‌ها اسیر شده و خودِ نتانیاهو نیز توافق آتش‌بسی را که در ژانویه سال جاری میلادی امضا شده بود، نقض کرده است.

حماس یادآوری کرد که نخست‌وزیر اسرائیل از آخرین دور مذاکرات، که تنها یک گام تا توافق و تبادل اسرا فاصله داشت، عقب‌نشینی کرد و تنها راه حفظ جان اسرا را توقف حملات و دستیابی به توافق دانست، نه ادامه بمباران و محاصره.

