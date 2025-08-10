تلاش مخفیانه لندن برای حل مسئله فلسطین از ۶ ماه پیش

نیویورک تایمز گزارش داد:
به گزارش ایلنا، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که لندن حدود شش ماه است که مخفیانه در حال تدوین طرحی برای حل مسئله فلسطین است.
طبق گزارشها، این طرح شامل محورهای گستردهای مانند تشکیل یک دولت تکنوکرات فلسطینی در نوار غزه با هدف جایگزین کردن جنبش حماس با یک دولت مستقل، خروج کامل نیروهای اسرائیلی از نوار غزه در چارچوب آتشبس و تحقق ثبات در نوار غزه و نظارت بر آتشبس به رهبری ایالات متحده برای اطمینان از پایبندی همه طرفها به آتشبس و مقدمات صلح است.
این طرح همچنین شامل تأسیس دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل به عنوان راه حل نهایی درگیری مطابق با اصل راهکار دو کشوری است.