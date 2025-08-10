خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نیویورک تایمز گزارش داد:

تلاش مخفیانه لندن برای حل مسئله فلسطین از ۶ ماه پیش

تلاش مخفیانه لندن برای حل مسئله فلسطین از ۶ ماه پیش
کد خبر : 1672188
لینک کوتاه کپی شد.

نیویورک تایمز گزارش داد که لندن از ۶ ماه گذشته به طور مخفیانه در حال تدوین طرحی برای حل مسئله فلسطین بوده است.

به گزارش ایلنا، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که لندن حدود شش ماه است که مخفیانه در حال تدوین طرحی برای حل مسئله فلسطین است.

طبق گزارش‌ها، این طرح شامل محورهای گسترده‌ای مانند تشکیل یک دولت تکنوکرات فلسطینی در نوار غزه با هدف جایگزین کردن جنبش حماس با یک دولت مستقل، خروج کامل نیروهای اسرائیلی از نوار غزه در چارچوب آتش‌بس و تحقق ثبات در نوار غزه و نظارت بر آتش‌بس به رهبری ایالات متحده برای اطمینان از پایبندی همه طرف‌ها به آتش‌بس و مقدمات صلح است.

این طرح همچنین شامل تأسیس دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل به عنوان راه حل نهایی درگیری مطابق با اصل راهکار دو کشوری است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور