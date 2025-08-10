به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، رسانه‌ها امروز -یکشنبه- گزارش دادند که میانجی‌ها در حال حاضر در حال بررسی پیشنهاد جدیدی با عنوان «پایان بازی» هستند که هدف آن توقف جنگ غزه و آزادی همه اسرای اسرائیلی است.

گزارش‌های موجود حاکی از آن است که این پیشنهاد نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک مشترک بین ایالات متحده، قطر و مصر است و در حال حاضر بین طرف‌های مرتبط در حال بررسی است.

طبق این گزارش، مذاکراتی میان «استیو ویتکاف»، فرستاده ایالات متحده و «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست وزیر قطر در اسپانیا در حال انجام است.

تایمز اسرائیل نیز گزارش داد که این فعالیت دیپلماتیک با هدف جلوگیری از طرح اسرائیل برای گسترش تهاجم و اشغال غزه انجام می‌شود.

وای‌نت به نقل از منابع حماس گزارش داد که ایالات متحده، قطر و مصر در حال میانجی گری در مذاکرات فشرده با اسرائیل هستند تا از کنترل کامل نوار غزه توسط این رژیم جلوگیری شود.

این منابع گزارش دادند که پیشنهاد آتش‌بس روی میز برای اسرا شامل پایان جنگ، عقب‌نشینی کامل اسرائیل، خلع سلاح گروه‌های مسلح فلسطینی، تبعید رهبران نظامی حماس و تأسیس یک مرجع مدنی جدید در غزه می‌شود.

وب‌سایت خبری اکسیوس نیز گزارش داد که «ران درمر»، وزیر امور استراتژیک اسرائیل روز پنجشنبه به کابینه اطلاع داده است که واشنگتن در حال کار بر روی پیشنهادی با نام «پایان بازی» برای جنگ است.

