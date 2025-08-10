اروپا به دنبال اختلال در حل بحران اوکراین است

به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، «دمیتری مدودف»، معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت که برخی از سیاستمداران اروپایی تلاش می‌کنند تا تلاش‌های آمریکا برای کمک به حل بحران اوکراین را خنثی کنند.

مدودف گفت که رژیم اکنون در مرحله ای فروپاشی قرار دارد که به استخدام قاتلان از کارتل‌های مواد مخدر آمریکای لاتین برای مبارزه با ارتش روسیه روی آورده است.

وی در کانال تلگرام خود نوشت: «در حالی که اروپایی‌ها سعی می‌کنند تا مانع تلاش‌های آمریکا برای کمک به حل درگیری در اوکراین شوند، می‌بینیم که رژیم در حال مرگ باندرا وحشت‌زده است و سعی می‌کند شرورترین تفاله‌های بشریت را برای اعزام به خطوط مقدم استخدام کند. آنها حتی به نقطه‌ای رسیده‌اند که قاتلانی را از کارتل‌های کلمبیایی و مکزیکی استخدام می‌کنند که نام آنها از طریق گزارش‌ها و سریال‌های تلویزیونی درباره جرایم مواد مخدر در سراسر جهان شناخته شده است».

