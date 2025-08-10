هشدار روسیه به شهروندان خود برای عدم سفر به عراق و چند کشور عربی

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، روسیه به شهروندان خود هشدار داد به عراق، سوریه و ۵ کشور دیگر عربی سفر نکنند.

«الکسی کلیموف»، مدیر بخش امور شهروندان در وزارت خارجه روسیه اظهار داشت شهروندان این کشور به سوریه، لیبی، لبنان، یمن و سودان و به طور ویژه به عراق سفر نکنند.

کلیموف علت صدور این هشدار را «بی ثباتی سیاسی» در این کشورها اعلام کرد.

وی افزود که شرکت‌ها و نهادهای که مایل هستند در عراق کار کنند، باید به منظور تضمین ایمنی، اقدامات امنیتی لازم را اتخاذ کنند.

