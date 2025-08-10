هشدار روسیه به شهروندان خود برای عدم سفر به عراق و چند کشور عربی
روسیه به شهروندان خود هشدار داد به عراق، سوریه و ۵ کشور دیگر عربی سفر نکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی،
«الکسی کلیموف»، مدیر بخش امور شهروندان در وزارت خارجه روسیه اظهار داشت شهروندان این کشور به سوریه، لیبی، لبنان، یمن و سودان و به طور ویژه به عراق سفر نکنند.
کلیموف علت صدور این هشدار را «بی ثباتی سیاسی» در این کشورها اعلام کرد.
وی افزود که شرکتها و نهادهای که مایل هستند در عراق کار کنند، باید به منظور تضمین ایمنی، اقدامات امنیتی لازم را اتخاذ کنند.