خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام همبستگی مردم ترکیه با مردم غزه

اعلام همبستگی مردم ترکیه با مردم غزه
کد خبر : 1671963
لینک کوتاه کپی شد.

هزاران نفر از مردم ترکیه برای ابراز همبستگی با مردم غزه در استانبول راهپیمایی کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،  هزاران نفر از معترضان طرفدار فلسطین عصر روزگذشته -شنبه- پس از نماز مغرب در میدان «بایزید» استانبول تجمع کردند تا مخالفت خود را با نسل‌کشی و گرسنگی مداوم رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، ابراز کنند.

شرکت‌کنندگان این اعتراضات که شامل سازمان‌های غیر دولتی و  و هم بسیاری از چهره های عمومی بود، با راهپیمایی  به سمت مسجد تاریخی «ایاصوفیه» حرکت کردند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی خوستار بالابردن آگاهی درباره بحران‌های بشردوستانه در غزه و همچنین ابراز همبستگی با مردم غزه در بحبوحه تشدید خشونت ها  و کمبود شدید مواد غذایی و پزشکی  شدند.

برگزار‌کنندگان از جامعه بین‌الملل خواستند تا اقداماتی ضروری برای پایان دادند به  رنج مردم غزه داشته باشند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور