اعلام همبستگی مردم ترکیه با مردم غزه
هزاران نفر از مردم ترکیه برای ابراز همبستگی با مردم غزه در استانبول راهپیمایی کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هزاران نفر از معترضان طرفدار فلسطین عصر روزگذشته -شنبه- پس از نماز مغرب در میدان «بایزید» استانبول تجمع کردند تا مخالفت خود را با نسلکشی و گرسنگی مداوم رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، ابراز کنند.
شرکتکنندگان این اعتراضات که شامل سازمانهای غیر دولتی و و هم بسیاری از چهره های عمومی بود، با راهپیمایی به سمت مسجد تاریخی «ایاصوفیه» حرکت کردند.
شرکتکنندگان در این راهپیمایی خوستار بالابردن آگاهی درباره بحرانهای بشردوستانه در غزه و همچنین ابراز همبستگی با مردم غزه در بحبوحه تشدید خشونت ها و کمبود شدید مواد غذایی و پزشکی شدند.
برگزارکنندگان از جامعه بینالملل خواستند تا اقداماتی ضروری برای پایان دادند به رنج مردم غزه داشته باشند.