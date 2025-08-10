اعلام همبستگی مردم ترکیه با مردم غزه

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هزاران نفر از معترضان طرفدار فلسطین عصر روزگذشته -شنبه- پس از نماز مغرب در میدان «بایزید» استانبول تجمع کردند تا مخالفت خود را با نسل‌کشی و گرسنگی مداوم رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، ابراز کنند.

شرکت‌کنندگان این اعتراضات که شامل سازمان‌های غیر دولتی و و هم بسیاری از چهره های عمومی بود، با راهپیمایی به سمت مسجد تاریخی «ایاصوفیه» حرکت کردند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی خوستار بالابردن آگاهی درباره بحران‌های بشردوستانه در غزه و همچنین ابراز همبستگی با مردم غزه در بحبوحه تشدید خشونت ها و کمبود شدید مواد غذایی و پزشکی شدند.

برگزار‌کنندگان از جامعه بین‌الملل خواستند تا اقداماتی ضروری برای پایان دادند به رنج مردم غزه داشته باشند.

انتهای پیام/