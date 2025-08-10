خبرگزاری کار ایران
زخمی شدن ۶ تن در پی حادثه تیراندازی در ایالت مریلند آمریکا
در پی حادثه تیراندازی در شهر بالتیمور واقع در ایالت مریلند آمریکا ۶ نفر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌بی‌اس، در پی حادثه تیراندازی در شهر «بالتیمور» واقع در ایالت «مریلند» آمریکا ۶ نفر از جمله یک دختر ۵ ساله زخمی شدند.

«ریچارد ورلی»، رئیس پلیس بالتیمور گفت: «پلیس در حال بررسی حادثه تیراندازی جمعی در پارک هایتس، بالتیمور است. ۶ نفر از جمله یک دختر ۵ ساله زخمی شده‌اند».

ورلی گفت که دختر ۵ ساله از ناحیه بازو مورد اصابت گلوله قرار گرفته اما آسیب جدی ندیده است، اما یک مرد در وضعیت وخیمی قرار دارد. 

وی افزود که هنوز اطلاعاتی از عامل تیراندازی در دسترس نیست. 

حادثه تیراندازی روز گذشته -شنبه- نیز در میدان تایمز، محبوب‌ترین جاذبه گردشگری شهر نیویورک رخ داد که طی آن سه نفر زخمی شدند.

 

