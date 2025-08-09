نظرسنجی:
۶۶ درصد آلمانیها خواستار اعمال فشار دولت بر اسرائیل هستند
نتایج یک نظرسنجی نشان داد که ۶۶ درصد از مردم آلمان خواهان اعمال فشار بیشتر دولت بر اسرائیل برای تغییر رفتار این رژیم هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نتایج یک نظرسنجی نشان داد که ۶۶ درصد از مردم آلمان از اعمال فشار بیشتر دولت بر اسرائیل برای تغییر رفتار این رژیم حمایت میکنند.
طبق این نظرسنجی، ۴۷ درصد از آلمانی ها معتقدند که دولتشان به اندازه کافی برای فلسطینیها تلاش نمیکند.
همچنین ۶۲ درصد از مردم این کشور با توجه به تاریخ خود، در قبال اسرائیل احساس مسئولیت نمیکنند.