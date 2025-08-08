ترکیه:
اقدامات دولت بنیادگرای نتانیاهو بیثباتی منطقهای را تشدید میکند
وزارت خارجه ترکیه تصمیم دولت اسرائیل برای گسترش عملیات نظامی خود در غزه را محکوم کرد و خواستار مداخله بینالمللی برای جلوگیری از این اقدام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت خارجه ترکیه تصمیم دولت اسرائیل برای گسترش عملیات نظامی خود در غزه را محکوم کرد و خواستار مداخله بینالمللی برای جلوگیری از این اقدام شد.
وزارت خارجه ترکیه امروز -جمعه- در بیانیهای اعلام کرد: «تصمیم اسرائیل نشان دهنده مرحله جدیدی از سیاست توسعهطلبانه و نسلکشی آن در منطقه است.»
این بیانیه افزود: «هر گامی که دولت بنیادگرای نتانیاهو برای ادامه نسلکشی فلسطینیان و گسترش اشغال برمیدارد، ضربهای ویرانگر به صلح و امنیت بینالمللی وارد میکند، بیثباتی منطقهای را تشدید میکند و بحران انسانی را عمیقتر میکند.»
وزارت خارجه ترکیه تأکید کرد که «صلح پایدار در منطقه ما تنها از طریق حاکمیت قوانین بینالمللی، رواج دیپلماسی و حمایت از حقوق اساسی بشر حاصل خواهد شد.»