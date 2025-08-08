به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت ‌خارجه ترکیه ‌تصمیم دولت اسرائیل برای گسترش عملیات نظامی خود در غزه را محکوم کرد و خواستار مداخله بین‌المللی برای جلوگیری از این اقدام شد.

وزارت ‌خارجه ترکیه امروز -جمعه- در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تصمیم اسرائیل نشان دهنده مرحله جدیدی از سیاست توسعه‌طلبانه و نسل‌کشی آن در منطقه است.»

این بیانیه افزود: «هر گامی که دولت بنیادگرای نتانیاهو برای ادامه نسل‌کشی فلسطینیان و گسترش اشغال برمی‌دارد، ضربه‌ای ویرانگر به صلح و امنیت بین‌المللی وارد می‌کند، بی‌ثباتی منطقه‌ای را تشدید می‌کند و بحران انسانی را عمیق‌تر می‌کند.»

وزارت خارجه ترکیه تأکید کرد که «صلح پایدار در منطقه ما تنها از طریق حاکمیت قوانین بین‌المللی، رواج دیپلماسی و حمایت از حقوق اساسی بشر حاصل خواهد شد.»

