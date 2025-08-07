خبرگزاری کار ایران
توافق تایلند و کامبوج برای حل‌و‌فصل تنش مرزی

توافق تایلند و کامبوج برای حل‌و‌فصل تنش مرزی
تایلند و کامبوج در مورد حل و فصل تنش‌های مرزی به توافق رسیدند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، نمایندگان تایلند و کامبوج در جریان مذاکرات در «کوالالامپور» به توافقی در مورد حل و فصل تنش‌های مرزی دست یافتند.

دولت تایلند در در بیانیه‌ای در پلتفرم ایکس اعلام کرد: «نشست جی‌بی‌سی (کمیته عمومی مرزی) میان تایلند و کامبوج به پایان رسید. هر دو طرف بر سر یک توافقنامه اجرای آتش‌بس ۱۳ ماده‌ای توافق کردند و نمایندگان هر دو کشور صورتجلسه توافق شده را با هدف حل و فصل تنش‌های مرزی و بازگشت صلح به مرز امضا کردند».

به گزارش خبرگزاری «کامپوچیا پرس»: «کامبوج و تایلند با گسترش شرایط آتش‌بس خود، از جمله ممنوعیت جابجایی یا تقویت نیروهای جدید، حمایت از غیرنظامیان، ارتباطات قوی‌تر و بازگشت فوری سربازان اسیر شده با توقف خصومت‌ها، موافقت کردند».

 

