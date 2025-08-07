خبرگزاری کار ایران
ترامپ و پوتین دیدار می‌کنند

مسکو و واشنگتن برای دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در روزهای آینده توافق کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «یوری اوشاکوف»، دستیار رئیس جمهور روسیه امروز -پنجشنبه- تاکید کرد که کار براری  برگزاری نشست بین «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ»، همتای آمریکایی او  عملا آغاز شده است.

اوشاکوف گفت: «بر اساس پیشنهاد طرف آمریکایی، توافق اولیه برای برگزاری یک نشست دوجانبه در بالاترین سطح در روزهای آینده یعنی دیداری بین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ، حاصل شده است». 

وی افزود: «ما اکنون با همکاری همکاران آمریکایی خود، کار بر روی جزئیات را آغاز کرده‌ایم».

اوشاکوف تصریح کرد  که تاریخ احتمالی دیدار  پوتین و    ترامپ در هفته آینده تعیین شده است».

وی به درخواست خبرنگاران  برای اظهار نظر در باره  گزارش یک روزنامه غربی مبنی بر اینکه ترامپ انتظار دارد هفته آینده با پوتین دیدار کند، پاسخ داد: «هفته آینده به عنوان تاریخ احتمالی تعیین شد، اما هر دو طرف عملا مقدمات مستقیم این دیدار مهم را آغاز کرده اند. تعیین اینکه مقدمات چند روز طول خواهد کشید دشوار است، اما گزینه برگزاری دیدار در هفته آینده بررسی شد و ما به این گزینه بسیار خوش بین هستیم».

 

 

