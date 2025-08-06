مقام کاخ سفید:
تحریمهای ثانویه علیه روسیه روز جمعه اجرایی میشود
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک مقام کاخ سفید امروز -چهارشنبه- با اشاره به دیدار «استیو ویتکاف» فرستادهٔ ویژهٔ ایالات متحده با« ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه، گفت که این دیدار خوب پیش رفت ولی در عین حال افزود که واشنگتن همچنان تصمیم دارد تحریمهای ثانویه را در روز جمعه اجرا کند.
وی گفت: «روسها مشتاق به ادامه تعامل به آمریکا هستند. همچنان انتظار میرود تحریمهای ثانویه روز جمعه اجرایی شوند».
ویتکاف در یک ماموریت لحظه آخری برای دستیابی به پیشرفتی در جنگ بیش از سه ساله اوکراین، حدود سه ساعت با پوتین دیدار کرد.
ترامپ تهدید کرده است که اگر اقدامی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین انجام نشود، مسکو را تحریم خواهد کرد.
این دیدار تنها دو روز پیش از ضربالاجل واشنگتن به روسیه برای دستیابی به توافق صلح با اوکراین انجام شد.