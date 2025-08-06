خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پکن:

حل بحران اوکراین وارد مرحله حیاتی شده است

حل بحران اوکراین وارد مرحله حیاتی شده است
کد خبر : 1670835
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خارجه چین اعلام کرد که حل و فصل اوکراین با آغاز مذاکرات مسکو-کی یف وارد مرحله حیاتی شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، وانگ یی، وزیر خارجه چین با اشاره به اجماع بر سر نکات ارائه شده توسط چین و برزیل در ماه مه ۲۰۲۴  و نقش مثبت آنها در حل بحران، تاکید کرد که حل و فصل اوکراین با آغاز مذاکرات مسکو- کی یف وارد مرحله حیاتی شده است.

وانگ یی گفت: روسیه و اوکراین مذاکراتی را آغاز کرده‌اند که نشان دهنده گامی مهم  به جلو است. در حال حاضر، روند حل و فصل بحران وارد مرحله حیاتی شده است.

وزیر خارجه چین گفت  که اجماع بر سر  راهکار  شش ماده‌ای برای حل  سیاسی درگیری که توسط چین و برزیل در ماه مه 2024 ارائه شد، نقش مثبتی در کاهش بحران داشته و این طرح بازخورد مثبتی از بیش از صد  کشور دریافت کرده است.

وانگ یی در ادامه اعلام کرد که چین، برزیل و دیگر کشورهای جنوب جهان با هم یک پلتفرم باز به نام «دوستان صلح» برای حل بحران اوکراین تشکیل خواهند داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور