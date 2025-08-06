حل بحران اوکراین وارد مرحله حیاتی شده است

به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، وانگ یی، وزیر خارجه چین با اشاره به اجماع بر سر نکات ارائه شده توسط چین و برزیل در ماه مه ۲۰۲۴ و نقش مثبت آنها در حل بحران، تاکید کرد که حل و فصل اوکراین با آغاز مذاکرات مسکو- کی یف وارد مرحله حیاتی شده است.

وانگ یی گفت: روسیه و اوکراین مذاکراتی را آغاز کرده‌اند که نشان دهنده گامی مهم به جلو است. در حال حاضر، روند حل و فصل بحران وارد مرحله حیاتی شده است.

وزیر خارجه چین گفت که اجماع بر سر راهکار شش ماده‌ای برای حل سیاسی درگیری که توسط چین و برزیل در ماه مه 2024 ارائه شد، نقش مثبتی در کاهش بحران داشته و این طرح بازخورد مثبتی از بیش از صد کشور دریافت کرده است.

وانگ یی در ادامه اعلام کرد که چین، برزیل و دیگر کشورهای جنوب جهان با هم یک پلتفرم باز به نام «دوستان صلح» برای حل بحران اوکراین تشکیل خواهند داد.

