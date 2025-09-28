تروئیکای اروپا:
بازگشت تحریمهای سازمان ملل به معنای پایان دیپلماسی نیست
وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس، در پی بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران، اعلام کردند که این امر به معنای پایان دیپلماسی نیست.
به گزارش ایلنا، وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس، در پی بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران، اعلام کردند که این امر به معنای پایان دیپلماسی نیست.
وزرای خارجه تروئیکای اروپا طی بیانیهای مشترک، اعلام کردند که «هدف بنیادین ما این است که ایران هرگز به دنبال دستیابی، تولید یا توسعه سلاح هستهای نباشد».
در این بیانیه بدون اشاره به خروج آمریکا از برجام و انفعال طرف اروپایی ادعا شده است: «با همین هدف، در سال ۲۰۱۳ برنامه اقدام مشترک و در سال ۲۰۱۵، برنامه جامع اقدام مشترک را به همراه آمریکا، روسیه و چین پذیرفتیم. اما به دلیل عدم پایبندی گسترده و مکرر ایران به تعهدات برجامی خود، ناگزیر شدیم در ۲۸ آگوست ۲۰۲۵ مکانیسم بازگشت تحریمها را فعال کنیم».
بر اساس این بیانیه، از ساعت ۲۰ به وقت واشنگتن (۰۰:۰۰ گرینویچ) روز ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، قطعنامههای ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) دوباره بهاجرا درآمدهاند.
وزرای خارجه سه کشور اروپایی تأکید کردند: «ما از ایران و همه کشورها میخواهیم بهطور کامل به این قطعنامهها پایبند باشند».
در ادامه بیانیه این سه کشور آمده است: «این قطعنامهها جدید نیستند، بلکه شامل مجموعهای از تحریمها و محدودیتها علیه فعالیتهای اشاعهای ایران هستند که در گذشته توسط شورای امنیت وضع شده بودند. این محدودیتها در چارچوب برجام تعلیق شدند، زمانی که ایران تعهد داد برنامه هستهای خود را صرفاً صلحآمیز نگه دارد. با توجه به نقضهای مکرر این تعهدات، سه کشور اروپایی هیچ گزینهای جز فعالسازی اسنپبک نداشتند».
وزرای خارجه تروئیکای اروپا در این بیانیه افزودند: «از سال ۲۰۱۹ ایران از تمامی محدودیتهای برنامه هستهای که خود بهطور داوطلبانه پذیرفته بود، عبور کرده است. طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تاریخ جهارم سپتامبر ۲۰۲۵، ایران ۴۸ برابر سقف برجام اورانیوم غنیشده در اختیار دارد. ایران هیچ توجیه غیرنظامی قابل قبولی برای این ذخایر ندارد».
سه کشور اروپایی همچنین مدعی شدند که همواره تلاش کردهاند از فعالسازی اسنپبک خودداری کرده و ایران را به مسیر تعهدات بازگردانند.
در ادامه این ادعاها آمده است: «در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ ماهها مذاکره برای احیای کامل برجام و بازگشت آمریکا به توافق انجام شد، اما ایران این پیشنهادها را رد کرد و فعالیتهای هستهای خود را گسترش داد».
وزرای خارجه تروئیکای افزودند: «در جولای ۲۰۲۵ پیشنهادی برای تمدید محدود و یکباره اسنپبک ارائه شد مشروط بر آنکه ایران به مذاکرات مستقیم و بدون شرط با آمریکا بازگردد، تعهدات پادمانی خود را اجرا کند و درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا پاسخگو باشد، اما ایران به این پیشنهاد واکنش جدی نشان نداد».
در ادامه آمده است: «پس از ۳۰ روز فرصت، ایران هیچ اقدامی برای رفع نگرانیهای ما نکرد. نه به بازرسان آژانس اجازه بازگشت به سایتهای هستهای را داد و نه گزارشی درباره ذخایر اورانیوم غنیشده خود ارائه کرد. در ۱۹ سپتامبر نیز شورای امنیت بهوضوح با تمدید رفع تحریمها مخالفت کرد».
تروئیکای اروپا اعلام کرد که اکنون بهطور فوری بر اجرای مجدد محدودیتهای ناشی از این قطعنامهها تمرکز دارد و از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل خواست این تحریمها را اجرا کنند.
در پایان بیانیه تأکید شده است: «بازگشت تحریمهای سازمان ملل پایان دیپلماسی نیست. ما همچنان به مسیر مذاکره ادامه خواهیم داد و از ایران میخواهیم از هرگونه اقدام تنشزا پرهیز کند و به تعهدات الزامآور خود بازگردد. سه کشور اروپایی به همکاری با همه طرفها برای دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک جدید ادامه خواهند داد تا اطمینان حاصل شود ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت».