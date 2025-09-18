خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخواست آلمان برای ارائه محوز بازرسی کامل به آژانس انرژی اتمی

درخواست آلمان برای ارائه محوز بازرسی کامل به آژانس انرژی اتمی
کد خبر : 1660226
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه آلمان با تکرار برخی ادعاها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران، خواستار ارائه مجوز به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی کامل تأسیسات هسته‌‌ای ایران شد.

به گزارش ایلنا، «یوهان وادفول» وزیر خارجه آلمان با تکرار برخی ادعاها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران، خواستار ارائه مجوز به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی کامل تأسیسات هسته‌‌ای ایران شد.  

وی که در پارلمان‌ آلمان صحبت می‌کرد، خواستار ارائه مجوز بازرسی کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خاک ایران شد تا امکان تأیید عدم وجود فعالیت‌های غنی‌سازی فراهم شود. 

وزیر خارجه آلمان افزود که ایران «پیشنهادات اولیه‌ای» برای بحث درباره گام‌های بعدی ارائه کرده است، اما آلمان، فرانسه و بریتانیا خود را موظف می‌دانند که اطمینان یابند ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.

وی با تکرار برخی ادعاها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران، گفت: «اگر تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد، یک رقابت تسلیحاتی جدید در منطقه خلیج فارس کلید خواهد خورد. ما باید به هر قیمتی از این موضوع جلوگیری کنیم».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی