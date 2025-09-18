درخواست آلمان برای ارائه محوز بازرسی کامل به آژانس انرژی اتمی
به گزارش ایلنا، «یوهان وادفول» وزیر خارجه آلمان با تکرار برخی ادعاها درباره ماهیت برنامه هستهای ایران، خواستار ارائه مجوز به آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای بازرسی کامل تأسیسات هستهای ایران شد.
وی که در پارلمان آلمان صحبت میکرد، خواستار ارائه مجوز بازرسی کامل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در خاک ایران شد تا امکان تأیید عدم وجود فعالیتهای غنیسازی فراهم شود.
وزیر خارجه آلمان افزود که ایران «پیشنهادات اولیهای» برای بحث درباره گامهای بعدی ارائه کرده است، اما آلمان، فرانسه و بریتانیا خود را موظف میدانند که اطمینان یابند ایران هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند.
وی با تکرار برخی ادعاها درباره ماهیت برنامه هستهای ایران، گفت: «اگر تهران به سلاح هستهای دست یابد، یک رقابت تسلیحاتی جدید در منطقه خلیج فارس کلید خواهد خورد. ما باید به هر قیمتی از این موضوع جلوگیری کنیم».