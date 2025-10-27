خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خلیل الحیه:

اسرائیل در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است

اسرائیل در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است
کد خبر : 1658191
لینک کوتاه کپی شد.

عضو ارشد دفتر سیاسی جنبش حماس تأکید کرد که رژیم اسرائیل در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده و انگیزه‌ای برای بازگشت به جنگ ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «خلیل الحیه» عضو ارشد دفتر سیاسی جنبش حماس در غزه در گفت‌وگو با شبکه الجزیره تأکید کرد که رژیم اسرائیل در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده و انگیزه‌ای برای بازگشت به جنگ ندارد.

الحیه در این گفت‌وگو با درود به مردم فلسطین گفت: «ملت ما با ایستادگی و پایداری بر سرزمین خود، الگویی از فداکاری و رهایی در برابر خشن‌ترین چهره‌های ظلم، استبداد و قتل ارائه داد».

وی افزود: «نوار غزه بیش از ۱۰ درصد از جمعیت خود را در قالب شهدا، مجروحان، اسیران و مفقودان از دست داد که آماری بسیار سنگین و دردناک است».

عضو دفتر سیاسی حماس در غزه تصریح کرد که جنبش حماس «اراده‌ای قوی و کافی برای جلوگیری از بازگشت جنگ دارد و هیچ بهانه‌ای به اشغالگران برای آغاز دوباره نبرد نخواهد داد».

الحیه در پایان هشدار داد که اسرائیل ممکن است با «بهانه‌های واهی و غیرواقعی» در مسیر بازسازی و ورود کمک‌های انسانی به غزه مانع‌تراشی کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ