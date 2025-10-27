خلیل الحیه:
اسرائیل در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است
عضو ارشد دفتر سیاسی جنبش حماس تأکید کرد که رژیم اسرائیل در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده و انگیزهای برای بازگشت به جنگ ندارد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «خلیل الحیه» عضو ارشد دفتر سیاسی جنبش حماس در غزه در گفتوگو با شبکه الجزیره تأکید کرد که رژیم اسرائیل در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده و انگیزهای برای بازگشت به جنگ ندارد.
الحیه در این گفتوگو با درود به مردم فلسطین گفت: «ملت ما با ایستادگی و پایداری بر سرزمین خود، الگویی از فداکاری و رهایی در برابر خشنترین چهرههای ظلم، استبداد و قتل ارائه داد».
وی افزود: «نوار غزه بیش از ۱۰ درصد از جمعیت خود را در قالب شهدا، مجروحان، اسیران و مفقودان از دست داد که آماری بسیار سنگین و دردناک است».
عضو دفتر سیاسی حماس در غزه تصریح کرد که جنبش حماس «ارادهای قوی و کافی برای جلوگیری از بازگشت جنگ دارد و هیچ بهانهای به اشغالگران برای آغاز دوباره نبرد نخواهد داد».
الحیه در پایان هشدار داد که اسرائیل ممکن است با «بهانههای واهی و غیرواقعی» در مسیر بازسازی و ورود کمکهای انسانی به غزه مانعتراشی کند.