کایا کالاس:
بازگشت تحریمها نباید پایان دیپلماسی با ایران باشد
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، اعلام کرد که این امر نباید پایان دیپلماسی با ایران باشد.
وی طی پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: «سازمان ملل بامداد یکشنبه تحریمها در ارتباط با برنامه هستهای ایران را دوباره اعمال کرد. اتحادیه اروپا نیز همین مسیر را دنبال خواهد کرد».
کالاس تأکید کرد: «این نباید پایان دیپلماسی با ایران باشد. راهحل پایدار برای مسأله هستهای ایران تنها از طریق مذاکرات ممکن است».