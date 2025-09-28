به گزارش ایلنا، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، اعلام کرد که این امر نباید پایان دیپلماسی با ایران باشد.

وی طی پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: «سازمان ملل بامداد یکشنبه تحریم‌ها در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران را دوباره اعمال کرد. اتحادیه اروپا نیز همین مسیر را دنبال خواهد کرد».

کالاس تأکید کرد: «این نباید پایان دیپلماسی با ایران باشد. راه‌حل پایدار برای مسأله هسته‌ای ایران تنها از طریق مذاکرات ممکن است».

