خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کایا کالاس:

بازگشت تحریم‌ها نباید پایان دیپلماسی با ایران باشد

بازگشت تحریم‌ها نباید پایان دیپلماسی با ایران باشد
کد خبر : 1657179
لینک کوتاه کپی شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، اعلام کرد که این امر نباید پایان دیپلماسی با ایران باشد.

به گزارش ایلنا، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، اعلام کرد که این امر نباید پایان دیپلماسی با ایران باشد.

وی طی پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: «سازمان ملل بامداد یکشنبه تحریم‌ها در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران را دوباره اعمال کرد. اتحادیه اروپا نیز همین مسیر را دنبال خواهد کرد».

کالاس تأکید کرد: «این نباید پایان دیپلماسی با ایران باشد. راه‌حل پایدار برای مسأله هسته‌ای ایران تنها از طریق مذاکرات ممکن است».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی