حمایت گروه ۷ از اقدامهای ضدایرانی تروئیکای اروپا
وزرای خارجه گروه هفت طی نشستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، خواستار از سرگیری همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی شدند.
در بیانیه مشترک وزرای خارجه گروه هفت با تکرار برخی ادعاها درباره ماهیت برنامه هستهای ایران، از سرگیری مذاکرات هستهای با این کشور «برای ممانعت از دستیابی به سلاح هستهای» ضروری خوانده شده است.
وزرای خارجه گروه هفت همچنین بر حمایت از انگلیس، فرانسه و آلمان برای فعالسازی روند بازگرداندن تحریمها علیه ایران تأکید کردهاند.
در این بیانیه بر اهمیت یافتن راهحل دیپلماتیک برای مسأله هستهای ایران و جلوگیری از گسترش تسلیحات هستهای در منطقه تأکید شده است.
وزرای خارجه گروه هفت همچنین خواستار آتشبس بین اسرائیل و حماس برای کاهش بحران انسانی در غزه شدند و بر لزوم گسترش کمکهای بشردوستانه و آزادی همه گروگانها تأکید کردند. آنها همچنین نگرانی خود را درباره «تجاوز هوایی روسیه به کشورهای اروپایی و تهدید چین علیه تایوان و منطقه هند-اقیانوسیه» ابراز کرده و بر حمایت از حاکمیت اوکراین و حفظ وضعیت قانونی منطقهای تأکید کردند.