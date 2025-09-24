خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمایت گروه ۷ از اقدام‌های ضدایرانی تروئیکای اروپا

حمایت گروه ۷ از اقدام‌های ضدایرانی تروئیکای اروپا
کد خبر : 1656813
لینک کوتاه کپی شد.

وزرای خارجه گروه هفت طی نشستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، خواستار از سرگیری همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند.

به گزارش ایلنا، وزرای خارجه گروه هفت طی نشستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، خواستار از سرگیری همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. 

در بیانیه مشترک وزرای خارجه گروه هفت با تکرار برخی ادعاها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران، از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با این کشور «برای ممانعت از دستیابی به سلاح هسته‌ای» ضروری خوانده شده است. 

وزرای خارجه گروه هفت همچنین بر حمایت از انگلیس، فرانسه و آلمان برای فعال‌سازی روند بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران تأکید کرده‌اند. 

در این بیانیه بر اهمیت یافتن راه‌حل دیپلماتیک برای مسأله هسته‌ای ایران و جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای در منطقه تأکید شده است. 

وزرای خارجه گروه هفت همچنین خواستار آتش‌بس بین اسرائیل و حماس برای کاهش بحران انسانی در غزه شدند و بر لزوم گسترش کمک‌های بشردوستانه و آزادی همه گروگان‌ها تأکید کردند. آن‌ها همچنین نگرانی خود را درباره «تجاوز هوایی روسیه به کشورهای اروپایی و تهدید چین علیه تایوان و منطقه هند-اقیانوسیه» ابراز کرده و بر حمایت از حاکمیت اوکراین و حفظ وضعیت قانونی منطقه‌ای تأکید کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی