به گزارش ایلنا، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد که فرصت برای یافتن راه‌حل دیپلماتیک برای مسأله هسته‌ای ایران به سرعت رو به پایان است.

کالاس طی بیانیه‌ای که پس از تماس تلفنی با «عباس عراقچی» وزیر خارجه ایران صادر شد، ادعا کرد که فرصت برای یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک برای مسأله هسته‌ای ایران به سرعت در حال پایان است».

وی افزود: «ایران باید گام‌های معتبری برای رسیدگی به خواسته‌های فرانسه، بریتانیا و آلمان بردارد و این به معنای همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اجازه بازرسی از تمام تأسیسات هسته‌ای بدون تأخیر است».

