دونالد ترامپ:
توافق نزدیک است/ ممکن است یکشنبه به خاورمیانه سفر کنم
رئیسجمهوری آمریکا با بیان اینکه «توافق بسیار نزدیک است»، از احتمال سفر به خاورمیانه در روز یکشنبه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان،
ترامپ تأکید کرد که مذاکرات با حماس خوب پیش میرود و توافق، نزدیک به نظر میرسد.
وی در خصوص مذاکرات شرمالشیخ به خبرنگاران گفت: «همین الان با تیم مذاکرهکنندهمان در مورد غزه صحبت کردم. توافق بسیار نزدیک است».