توافق نزدیک است/ ممکن است یکشنبه به خاورمیانه سفر کنم

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا با بیان این‌که «توافق بسیار نزدیک است»، از احتمال سفر به خاورمیانه در روز یکشنبه خبر داد.

ترامپ تأکید کرد که مذاکرات با حماس خوب پیش می‌‌رود و توافق، نزدیک به نظر می‌رسد.

وی در خصوص مذاکرات شرم‌الشیخ به خبرنگاران گفت: «همین الان با تیم مذاکره‌کننده‌مان در مورد غزه صحبت کردم. توافق بسیار نزدیک است».

