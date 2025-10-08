خبرگزاری کار ایران
دونالد ترامپ:

توافق نزدیک است/ ممکن است یکشنبه به خاورمیانه سفر کنم

دونالد ترامپ:

توافق نزدیک است/ ممکن است یکشنبه به خاورمیانه سفر کنم
رئیس‌جمهوری آمریکا با بیان این‌که «توافق بسیار نزدیک است»، از احتمال سفر به خاورمیانه در روز یکشنبه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا با بیان این‌که «توافق بسیار نزدیک است»، از احتمال سفر به خاورمیانه در روز یکشنبه خبر داد. 

ترامپ تأکید کرد که مذاکرات با حماس خوب پیش می‌‌رود و توافق، نزدیک به نظر می‌رسد. 

وی در خصوص مذاکرات شرم‌الشیخ به خبرنگاران گفت: «همین الان با تیم مذاکره‌کننده‌مان در مورد غزه صحبت کردم. توافق بسیار نزدیک است».

 

