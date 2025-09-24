۲۴ زخمی در پی انفجار پهپاد یمنی در ایلات

به گزارش ایلنا، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن ۲۴ نفر بر اثر انفجار یک پهپاد یمنی در شهر ایلات در جنوب سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.

به گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، وضعیت جسمی دو نفر از زخمی‌ها وخیم اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، این پهپاد یمنی در نزدیکی هتلی در یک منطقه گردشگری، منفجر شده است. همزمان رسانه‌های اسرائیلی از شنیده شدن صدای دو انفجار و به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در ایلات خبر دادند.

رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که دو موشک برای رهگیری پهپاد شلیک شده بود اما سامانه‌های پدافندی موفق به هدف قرار دادن آن نشدند. ارتش اسرائیل تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده است.

این دومین بار در یک هفته گذشته است که پهپاد یمنی در ایلات منفجر می‌شود. پنجشنبه گذشته نیز انفجار پهپاد دیگری در هتل «ناویه» خساراتی برجای گذاشت.

پیشتر «محمد الفرح»، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، در واکنش به تهدیدها درباره «برافراشتن پرچم اسرائیل در صنعا» گفته بود: «کسی که از برافراشتن پرچمش در صنعا سخن می‌گوید، ابتدا باید بندر ایلات متوقف‌شده را دوباره به کار بیندازد».

