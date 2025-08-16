پیشنهاد پوتین برای برگزاری نشست بعدی با ترامپ در مسکو

به گزارش ایلنا به نقل از هیل، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه پیشنهاد کرد که نشست بعدی وی با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا در مسکو برگزار شود.

این پیشنهاد که توسط پوتین به زبان انگلیسی مطرح شد، با واکنشی دوپهلو از سوی ترامپ روبه‌رو شد.

رئیس‌جمهوری آمریکا گفت که پذیرش این پیشنهاد بسیار جنجالی خواهد بود، اما آن را به طور کامل رد نکرد.

ترامپ گفت: «پیشنهاد جالبی است، بابت آن کمی تحت فشار قرار می‌گیرم، اما می‌توانم تصور کنم که احتمالاً اتفاق بیفتد».

انتهای پیام/