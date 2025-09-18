آمریکا معافیت تحریمی مرتبط با بندر چابهار را لغو میکند
آمریکا اعلام کرد که معافیت تحریمی مرتبط با بندر چابهار ایران را که نخستینبار در سال ۲۰۱۸ میلادی صادر شده بود، لغو میکند.
وزارت خارجه آمریکا تأیید کرد که این معافیت از ۲۹ سپتامبر فاقد اعتبار خواهد بود.
با لغو این معافیت، افراد و نهادهای دخیل در فعالیتهای بندر چابهار ممکن است مشمول تحریمهای قانون «مقابله با اشاعه و آزادی ایران» شوند.
دولت آمریکا اعلام کرده است که لغو این معافیت در راستای تداوم سیاست «فشار حداکثری» علیه تهران صورت میگیرد.