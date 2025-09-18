خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آمریکا معافیت تحریمی مرتبط با بندر چابهار را لغو می‌کند

آمریکا معافیت تحریمی مرتبط با بندر چابهار را لغو می‌کند
کد خبر : 1641958
لینک کوتاه کپی شد.

آمریکا اعلام کرد که معافیت تحریمی مرتبط با بندر چابهار ایران را که نخستین‌بار در سال ۲۰۱۸ میلادی صادر شده بود، لغو می‌کند.

به گزارش ایلنا، آمریکا اعلام کرد که معافیت تحریمی مرتبط با بندر چابهار ایران را که نخستین‌بار در سال ۲۰۱۸ میلادی صادر شده بود، لغو می‌کند.

وزارت خارجه آمریکا تأیید کرد که این معافیت از ۲۹ سپتامبر فاقد اعتبار خواهد بود. 

با لغو این معافیت، افراد و نهادهای دخیل در فعالیت‌های بندر چابهار ممکن است مشمول تحریم‌های قانون «مقابله با اشاعه و آزادی ایران» شوند.

دولت آمریکا اعلام کرده است که لغو این معافیت در راستای تداوم سیاست «فشار حداکثری» علیه تهران صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی