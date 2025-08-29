خبرگزاری کار ایران
پوتین و پزشکیان دوشنبه در چین دیدار می‌کنند

کرملین اعلام کرد که رؤسای جمهوری ایران و روسیه دوشنبه در چین دیدار می‌کنند

به گزارش ایلنا، کرملین اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه و «مسعود پزشکیان» همتای ایرانی وی اول سپتامبر در چین دیدار می‌کنند.

این دیدار در حاشیهٔ اجلاس سازمان همکاری شانگهای در شهر تیانجین چین و با محوریت رایزنی درباره برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌شود. 

دیدار پوتین و پزشکیان در حالی انجام می‌شود که تروئیکای اروپا اقدام به آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه کرده‌ است؛ تصمیمی که با واکنش منفی مسکو همراه بوده است. 

وزارت خارجه روسیه تأکید کرده است که این اقدام تروئیکای اروپا تلاش‌های دیپلماتیک برای یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای مسأله هسته‌ای ایران را تضعیف می‌کند. 

