ترامپ:
شانس خوبی برای دستیابی به توافق وجود دارد
به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که وی و «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه در نشست دوجانبه خود «به پیشرفتهایی دست یافتند» و «گامهای بزرگی رو به جلو برداشتند»، ولی در عین حال تأکید کرد که تا زمانی که توافقی نهایی نشده باشد، توافقی در کار نیست.
ترامپ گفت: «به زودی با اعضای ناتو تماس میگیرم. با افراد مختلفی که لازم میدانم تماس خواهم گرفت و البته با رئیسجمهور [ولودیمیر] زلنسکی صحبت میکنم و وی را در جریان نشست امروز قرار میدهم. در نهایت تصمیمگیری با آنهاست».
وی افزود: «ما یک نشست بسیار پربار داشتیم و بر سر موضوعات متعددی توافق شد. به مقصد نهایی نرسیدیم، اما شانس بسیار خوبی برای رسیدن به آن وجود دارد».
ترامپ همچنین گفت که اوکراین باید با آنچه «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه و دیگر اعضای دولتش امروز با پوتین مورد بحث قرار دادند، «موافقت کند». وی به جزئیات چارچوب احتمالی توافق اشارهای نکرد.
ترامپ و پوتین پس از سخنان خود در نشست خبری، به پرسشهای خبرنگاران پاسخ ندادند.
در این نشست، پوتین ابتدا سخنان خود را آغاز کرد و حدود هشت دقیقه صحبت کرد. ترامپ که معمولاً نشستهای خبری طولانیتری دارد، این بار تنها حدود چهار دقیقه صحبت کرد.
ترامپ در پایان گفت: «میخواهم چند تماس تلفنی برقرار کنم و آنها را در جریان آنچه گذشت، قرار دهم».