به گزارش ایلنا، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین با استقبال از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، طی مواضعی بی‌اساس مدعی شد که «تهران مدت‌هاست که درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جامعه جهانی را نادیده گرفته و نظم هسته‌ای را تضعیف کرده است».

وی افزود: «این باید به یک قاعده جهانی تبدیل شود؛ هر زمان که کشوری صلح و امنیت بین‌المللی را تضعیف یا تهدید کند، باید بدون تأخیر با تحریم‌های شدید روبه‌رو شود».

زلنسکی در ادامه ادعاهای خود افزود: «روسیه در کنار ایران قرار دارد و با تصرف نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا و مواد هسته‌ای آن، این تاسیسات را به یک تهدید هسته‌ای جهانی بدل کرده است».

وی افزود: «نظام‌های بی‌پروا که اصول اولیه حقوق بین‌الملل را نادیده می‌گیرند و جاه‌طلبی‌هایی را دنبال می‌کنند که امنیت هسته‌ای را به خطر می‌اندازد، باید با پاسخی متحد و قاطع از سوی جامعه جهانی مواجه شوند».

رئیس‌جمهوری اوکراین در پایان خواستار «اعمال فشار ملی و جمعی شدید بر روسیه و همچنین تحریم بخش هسته‌ای این کشور برای تقویت نظم هسته‌ای بین‌المللی» شد.

انتهای پیام/