خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقبال زلنسکی از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران

استقبال زلنسکی از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران
کد خبر : 1613610
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری اوکراین با استقبال از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، طی مواضعی بی‌اساس مدعی شد که «تهران مدت‌هاست که درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جامعه جهانی را نادیده گرفته و نظم هسته‌ای را تضعیف کرده است».

به گزارش ایلنا، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین با استقبال از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، طی مواضعی بی‌اساس مدعی شد که «تهران مدت‌هاست که درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جامعه جهانی را نادیده گرفته و نظم هسته‌ای را تضعیف کرده است».

وی افزود: «این باید به یک قاعده جهانی تبدیل شود؛ هر زمان که کشوری صلح و امنیت بین‌المللی را تضعیف یا تهدید کند، باید بدون تأخیر با تحریم‌های شدید روبه‌رو شود».

زلنسکی در ادامه ادعاهای خود افزود: «روسیه در کنار ایران قرار دارد و با تصرف نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا و مواد هسته‌ای آن، این تاسیسات را به یک تهدید هسته‌ای جهانی بدل کرده است».

وی افزود: «نظام‌های بی‌پروا که اصول اولیه حقوق بین‌الملل را نادیده می‌گیرند و جاه‌طلبی‌هایی را دنبال می‌کنند که امنیت هسته‌ای را به خطر می‌اندازد، باید با پاسخی متحد و قاطع از سوی جامعه جهانی مواجه شوند».

رئیس‌جمهوری اوکراین در پایان خواستار «اعمال فشار ملی و جمعی شدید بر روسیه و همچنین تحریم بخش هسته‌ای این کشور برای تقویت نظم هسته‌ای بین‌المللی» شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی