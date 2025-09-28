استقبال زلنسکی از بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران
رئیسجمهوری اوکراین با استقبال از بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، طی مواضعی بیاساس مدعی شد که «تهران مدتهاست که درخواستهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی و جامعه جهانی را نادیده گرفته و نظم هستهای را تضعیف کرده است».
وی افزود: «این باید به یک قاعده جهانی تبدیل شود؛ هر زمان که کشوری صلح و امنیت بینالمللی را تضعیف یا تهدید کند، باید بدون تأخیر با تحریمهای شدید روبهرو شود».
زلنسکی در ادامه ادعاهای خود افزود: «روسیه در کنار ایران قرار دارد و با تصرف نیروگاه هستهای زاپوریژیا و مواد هستهای آن، این تاسیسات را به یک تهدید هستهای جهانی بدل کرده است».
وی افزود: «نظامهای بیپروا که اصول اولیه حقوق بینالملل را نادیده میگیرند و جاهطلبیهایی را دنبال میکنند که امنیت هستهای را به خطر میاندازد، باید با پاسخی متحد و قاطع از سوی جامعه جهانی مواجه شوند».
رئیسجمهوری اوکراین در پایان خواستار «اعمال فشار ملی و جمعی شدید بر روسیه و همچنین تحریم بخش هستهای این کشور برای تقویت نظم هستهای بینالمللی» شد.