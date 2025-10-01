دولت آمریکا در آستانه تعطیلی قرار گرفت
به گزارش ایلنا، سنای آمریکا لایحهای که پیشتر در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود و هدف آن تأمین مالی دولت پس از نیمهشب بود، را رد کرد.
بر اساس این گزارش، سناتورها با ۵۵ رأی موافق در برابر ۴۵ رأی مخالف به طرحی رأی دادند که بر اساس آن سطح فعلی بودجه تا ۲۱ نوامبر تمدید میشد، اما این طرح نتوانست به حد نصاب ۶۰ رأی لازم دست یابد.
در آستانه پایان مهلت نیمهشب، دفتر مدیریت و بودجه آمریکا از همه نهادهای فدرال خواست برنامههای تعطیلی خود را آغاز کنند و دموکراتها را مسئول این وضعیت دانست.
در نامه «راسل ووت» رئیس این دفتر به مدیران نهادها آمده است که سازمانهای ذیربط باید برنامههای تعطیلی خود را اجرا کنند.
این نامه همچنین از کارمندان فدرال خواسته در نوبت کاری بعدی خود حاضر شوند تا وظایف مرتبط با تعطیلی را انجام دهند.
شماری از نهادها طرح تعطیلی خود را اعلام کردهاند که شامل مرخصی اجباری هزاران کارمند دولت است؛ در حالیکه بسیاری دیگر باید بدون دریافت حقوق به کار ادامه دهند.
ووت همچنین گفته است که دولت اختیار دارد تغییراتی دائمی در ساختار اداری ایجاد کند، از جمله حذف مشاغل و برنامهها، نه صرفاً مرخصی اجباری کارکنان.