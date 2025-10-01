خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دولت آمریکا در آستانه تعطیلی قرار گرفت

دولت آمریکا در آستانه تعطیلی قرار گرفت
کد خبر : 1568807
لینک کوتاه کپی شد.

سنای آمریکا لایحه‌ای که پیش‌تر در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود و هدف آن تأمین مالی دولت پس از نیمه‌شب بود، را رد کرد.

به گزارش ایلنا، سنای آمریکا لایحه‌ای که پیش‌تر در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود و هدف آن تأمین مالی دولت پس از نیمه‌شب بود، را رد کرد.

بر اساس این گزارش، سناتورها با ۵۵ رأی موافق در برابر ۴۵ رأی مخالف به طرحی رأی دادند که بر اساس آن سطح فعلی بودجه تا ۲۱ نوامبر تمدید می‌شد، اما این طرح نتوانست به حد نصاب ۶۰ رأی لازم دست یابد.

در آستانه پایان مهلت نیمه‌شب، دفتر مدیریت و بودجه آمریکا از همه نهادهای فدرال خواست برنامه‌های تعطیلی خود را آغاز کنند و دموکرات‌ها را مسئول این وضعیت دانست.

در نامه «راسل ووت» رئیس این دفتر به مدیران نهادها آمده است که سازمان‌های ذی‌ربط باید برنامه‌های تعطیلی خود را اجرا کنند.

این نامه همچنین از کارمندان فدرال خواسته در نوبت کاری بعدی خود حاضر شوند تا وظایف مرتبط با تعطیلی را انجام دهند.

شماری از نهادها طرح تعطیلی خود را اعلام کرده‌اند که شامل مرخصی اجباری هزاران کارمند دولت است؛ در حالی‌که بسیاری دیگر باید بدون دریافت حقوق به کار ادامه دهند.

ووت همچنین گفته است که دولت اختیار دارد تغییراتی دائمی در ساختار اداری ایجاد کند، از جمله حذف مشاغل و برنامه‌ها، نه صرفاً مرخصی اجباری کارکنان.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی