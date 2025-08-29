خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اولیانوف:

فعال‌سازی مکانیسم ماشه، گامی غیرمسئولانه است

فعال‌سازی مکانیسم ماشه، گامی غیرمسئولانه است
کد خبر : 1147643
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با اشاره به اقدام تروئیکای اروپایی در آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه، آن را گامی غیرمسئولانه خواند.

به گزارش ایلنا، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با اشاره به اقدام تروئیکای اروپایی در آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه، آن را گامی غیرمسئولانه خواند. 

وی طی پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: «وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا امروز به رئیس شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دادند که روند موسوم به اسنپ‌بک را برای بازگرداندن تمامی تحریم‌های قبلی علیه ایران آغاز کرده‌اند».

اولیاتوف تصریح کرد: «این اقدام یک اشتباه بزرگ و گامی غیرمسئولانه دیگر از سوی سه کشور اروپایی است که اوضاع را به بن‌بستی کامل می‌کشاند».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش