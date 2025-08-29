به گزارش ایلنا، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با اشاره به اقدام تروئیکای اروپایی در آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه، آن را گامی غیرمسئولانه خواند.

وی طی پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: «وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا امروز به رئیس شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دادند که روند موسوم به اسنپ‌بک را برای بازگرداندن تمامی تحریم‌های قبلی علیه ایران آغاز کرده‌اند».

اولیاتوف تصریح کرد: «این اقدام یک اشتباه بزرگ و گامی غیرمسئولانه دیگر از سوی سه کشور اروپایی است که اوضاع را به بن‌بستی کامل می‌کشاند».

